晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》恐嚇、公然侮辱慣犯！館長若欠缺法律素養可向黃國昌學習

2024/03/20 09:55

◎張天泰

網紅「館長」官司爭議不斷，自從發出「是民進黨開的槍，但我沒有證據！」等無智言論，證明自己為反智意見領袖，已被民進黨大選律師團提告誹謗，死性不悔改，館長後來開直播對台灣基進黨言語攻擊、辱罵三字經，已被台灣基進到北檢提告恐嚇、公然侮辱，要在明日開庭，直到館長被指「黑道」反告吳欣岱，一審判決敗訴；卻被吳欣岱委任律師指出，館長本人曾承認年輕時混過竹聯幫，法院可調閱前科紀錄。

館長陳之漢。（資料照）

館長之所以會在台灣社會發出影響力，在於其運用意見領袖的社會功能，關於意見領袖，早在一九四四年，哥倫比亞大學社會學者保羅．拉扎斯菲爾德（Paul Lazarsfeld），創造出「意見領袖」（opinion leader）一詞，係指一群遠比其他人更熟悉媒體的特殊人士；這些人成了社群裡具有影響力的名人，大多數人都會從他們那裡取得新的媒體內容，而學人Rogers & Shoemaker在1971年定義意見領袖為是那些經常地、非正式地影響他人，而使他人的態度與外顯行為朝其所欲方向的人。

然而，館長屢次沒有提出任何證據，對公共發出的言論只有造謠抹黑和恐嚇威脅、公然污辱、秀下限髒話滿口，毫無善盡台灣意見領袖的社會功能和道德責任。

意見領袖在民主社會倡議思考、辯論和介入社會各議題的行動，但館長許是欠缺進取又崇尚反智主義，在直播詭辯、話唬爛、爆粗口咆哮、灌輸跟隨者垃圾語言已是常態，合理化在網路上以三字經「XX娘」等語辱罵，等充滿侵略性的威脅言論，根據刑法第309條規定。「公然侮辱人者，處拘役或三百元以下罰金。 以強暴犯前項之罪者，處一年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。」，且在主觀上可能被評價為具有「不確定故意」的恐嚇意圖，構成刑法第305條恐嚇罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

最後，館長曾說「無論你支持哪個政黨，希望你都是阿館的粉絲」，但其長期合理化恐嚇、公然侮辱的惡行，真的有資格叫社會大眾成為其粉絲嗎？館長這些年為自己錯誤的言論和行為負責了什麼？反智主義意見領袖的危險性，和對社會發展的負面影響力，是台灣社會大眾未來必須小心之處。

最後，阿館（台語），聽我一句善勸，可和國昌老師多學習法律教育，黃是法學博士，公共性發言不可只長肌肉不帶腦袋！

（政治工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書