自由開講》業力引爆的黃國昌

◎蕭雄淋

黃國昌是一個律師，也是一個教授，曾經在反服貿及反媒體壟斷運動中，成為英雄，許多年輕人喜歡他，稱他為「昌神」。2016年並在民進黨的禮讓下，成為時代力量的區域立委。

然而最近流年不利，於今年七月在他和館長有關「居住正義」和「司法正義」的716凱道遊行前被踢爆，原來他的住家是違建，也佔用國有地。他擁有的保護地，竟然舖水泥，做違規收費停車場使用，本身就沒有「居住正義」和「土地正義」。

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無獨有偶，最近報載臉書粉專「Linbay好油」版主林裕紘日前稱因指控進口雞蛋有問題，遭恐嚇威脅其家人，黃國昌聲援，邀請上YouTube頻道直播。然而經檢警追查，涉案的男子許哲賓卻供稱恐嚇事件是與林裕紘自導自演。黃國昌深夜致歉並下架當時的直播影片。

時代力量前立委黃國昌。（資料照）

黃國昌會接連出事，其實是性格問題。早在今年1月13日，他主持「POP大國民」節目中，黃國昌以「律師團仙拚仙，小蝦米如何對抗大鯨魚？」為題，找來余正煌自訴林智堅違反著作權法案中的余正煌的兩位律師張祐齊及吳俊達，在節目中，由兩位律師全程一面倒攻擊林智堅及林智堅的律師，黃國昌並在旁附和。

其中吳俊達並說我在打林智堅的案子，和在打高虹安的案子，標準和說法不一樣。事實上，我從來沒有接任何有關高虹安作為當事人或對造的案子，吳俊達為了在輿論中影響司法，不惜對我造謠和抹黑。

此外，在該節目中，吳俊達律師說，在法庭上法官問林智堅說「你怎麼寫的」，他就說「我在台北在新竹寫的在研究室寫的」，然後沒有具體的說明，只是差沒有說我用筆寫的。這基本上是在誤導媒體說，林智堅是在答非所問。

有許多媒體為此大作文章，認為林智堅就是不學無術，才這樣回答。這基本上是余正煌的律師在作媒體操作。

我已經把審判筆錄全文貼在我的部落格，筆錄不是這樣記載。如果林智堅答非所問，現場幾十個記者早就起哄了，不待余正煌的律師爆料，隔天就是頭條。而且法官也會再問第二次，事實上現場沒有人覺得林智堅回答有誤，法官也沒有重複問。反而法官真的要處理自訴案的犯罪地問題。如果林智堅回答，是論文都在新竹寫的，這個案子就會移轉管轄移到新竹地方法院審理。

有關這些我在我的部落格以「小蝦米對大鯨魚的官司---談余正煌自訴林智堅案的關鍵問題」一文加以澄清，也有少部分媒體報導，但是黃國昌卻不認錯，只操作林智堅就是大鯨魚。

主張媒體改革的教授，可以主持節目，由一造的律師任意攻擊另一造當事人和律師？主張「司法正義」的教授，可以主持節目拉偏架去影響審判嗎？未來立志要當法務部長的人，可以用媒體審判來代替法庭審判嗎？

黃國昌過去在媒體，不知有意或無意傷害過多少人，現在只是業力引爆而已。

（律師、前台北大學法律系博碩士班兼任副教授）

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