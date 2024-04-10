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自由開講》從403大地震後看到台灣的韌性

2024/04/10 11:34

◎李商

四月三日上午7點58分左右台灣發生規模7.2有感地震，震央在花蓮縣政府南南東方25.0公里，位於台灣東部海域，地震深度15.5公里，全台明顯搖晃，是921以來最大強震，各地也傳出災情，其中花蓮最為嚴重。來自國內外搜救、搶修人員奮力打拚，讓身陷困境者平安脫身，對外交通和生活早日恢復正常，還傳出不少英勇動人的事例，卻無重大災情，人民生活幾乎不受影響。問君何能爾?唯有從苦難中熬煉出的韌性。

日本人驚嘆的慈濟在收容中心為災民架設的「福慧格屏」兼顧隱私與休息功能，安住災民的不安，讓日本網友感嘆「日本完敗」，佩服台灣人的周到細心。其實日本在防災方面也有良好的表現，台日同樣都是海島型和地震頻傳地帶，一個多災多難的國家，能促使國家建立完善的建築法規制度，人民從中得到教訓、經驗和成長。一位美國記者說如果7.2級地震在美國恐怕無法想像要死傷多少人也不知何時才能恢復正常，讚賞台灣怎麼能做得到呢？

日本人驚嘆的慈濟在收容中心為災民架設的「福慧格屏」兼顧隱私與休息功能，安住災民的不安，讓日本網友感嘆「日本完敗」，佩服台灣人的周到細心。（中央社／慈濟基金會提供）

社會的韌性，要靠經驗的不斷傳承與積累。921大地震後，台灣全面提高了建築的安全係數，讓這次災害得以減輕。就像全球至表關切的台灣晶片生產，台積電第一時間雖有部分產線受損停工，但十小時後復原率已超過七成，次日更回升到八成。每次的災難都是老天爺對政府和人民的考驗！我們曾經歷過921地震當時國際社會關心晶圓體缺貨，結果我們在一個月後供應量恢復正常，今年403地震後恢復得更快，水、電供應系統大致無損，讓世人驚嘆是台灣的奇蹟！

從403大地震後我們朝野更凝聚了一個共識，對老舊建築物「都更問題」提出有利的觀點，尤其原本不願意都更的民眾，這次的震災提醒了危險隨時就在大家的身邊。難怪4/9股市大漲近400點其中不只是高階晶片等科技股漲，連營建股也齊漲，這意味著很多投資客已嗅覺到未來的商機?

從403大地震後我們也發現國際交往互動有善的循環。2011年日本三一一大地震還有今年初石川縣能登地區地震，台灣朝野溫暖的援助，感動了不少日本人。還有25年前921地震，第一支抵達台灣救援的隊伍就是來自土耳其，2023年台灣也曾派遣搜救團支援土耳其震災，當我們搜救團要回國前當地媒體也大大的報導和感謝。這些互助合作在在都展現國際社會的人道精神和友好情誼，患難見真情，相信國際間良善力量的支持「善的循環」將持續擴散。

（作者為退休人員

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