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自由共和國》蕭新煌／展望賴清德政府的台日關係(下)

2024/04/07 05:30

蕭新煌／總統府資政、台灣亞洲交流基金會董事長

三、結語：台日兩國人民的友誼長存

台灣駐日代表處在二○二三年底公布一項最新的「日本人看台灣」的民意調查結果。最令人矚目的發現是七十六．六％的日本受訪者對台灣有「親近感」，六十五％覺得台灣可信賴，更有七十二．八％認為台日關係良好，四十六．二％表示台灣是亞洲國家當中最感到親近的國家，居首位。

其次，日本人對台灣的一般印象是什麼？最主要的發現是七十四．八％日本人認為台灣人對日本友好，其次是認為台灣食物好吃（四十五％），台灣與日本有歷史淵源（卅六．八％），台灣觀光地豐富（卅％），「台灣有事」（亦即台海危機，廿四．五％），以及台灣半導體產業受到世界注目（廿三．九％）。

哪些台日關係是日本人關切的議題？毫無疑問，台海局勢對日本的影響是日本人最關切的問題（四十四．四％）。針對台海安全穩定和和平，哪些事應該做？在日本人眼中，第一是「透過外交與對話協商」（五十七％），第二是建立台美日合作（卅七％）。至於應如何加強台日交流？五十六．八％認為經濟領域的交流最要緊，其次觀光（五十五．一％）。

最後日本人是否肯定台灣為加入CPTPP所做的努力？有高達六十五．一％受訪日本人採肯定態度，認為這有助雙方貿易和提升台日產業合作。

另一方面，日本交流協會台北事務局也做了七次系列有關「台灣民眾對日本觀感」的民調。最近一次的民調結果在二○二三年三月十九日公布。結果顯示，相較上次（二○一九年）的民調結果，台灣民眾對日本的好感度、信賴度都有成長，對目前及今後的日台關係也抱持更為正面的態度。

台灣人最喜歡的國家是日本（六十％），台灣人最應該親近的國家也是日本（四十六％）。台灣人有沒有對日本感覺親近：七十七％表示有；台灣人對現在台日關係評價如何？七十％認為雙方關係好；台灣人對現在的台日關係跟以前比較起來如何？六十五％表示變好；台灣人是否認為日本可信賴？六十％認為日本可信賴。

從上面有關台日兩國人民對諸多相互觀感的民調資料綜合看來，在台日兩國人民之間，的確存在著「親近」、「好感」、「喜歡」和「信賴」的集體情感。此外，台日兩國人民也都主張和期待雙方在區域安全、戰略合作、維持和平、經濟科技合作各方項強化關係。

建立在這種相當正面和積極的兩國國民態度上，相信台日關係在賴總統主政之後，會再更上一層樓。

（完）

註︰本文是二○二四年三月廿五日「賴清德總統下的台日關係展望研討會」主題演講精簡版，由日本萬年野黨、東亞情勢研究會及台灣公督盟於日本東京共同舉辦。

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