社論》患難中的真情與假意

一場強烈地震，造成人命及財產重大損失，衝擊東台灣交通，引發對建築安全的重新檢討，國際新聞媒體廣為關注，台灣在內外不斷考驗中，再度展現韌性。同時，來自國內外搜救、搶修人員奮力打拚，讓身陷困境者平安脫身，對外交通和生活早日恢復正常，還傳出不少英勇動人的事例。災難也反映並考驗人性，已成台灣特色的濟助行動隨即展開，不僅有民眾出錢出力，趕往現場實物發放，來自各方的捐助活動也熱烈進行。近年廣受國際關注的台灣，這次因應災變的快速反應，以及國際社會的送暖伸援，都成焦點。

國際關注有現實面，也有道義層次。由於台灣位居全球科技供應鏈關鍵地位，國際媒體不免關切台灣矽島所受震災衝擊，是否導致台積電高階晶片等科技要素產品供應及價格重大風險，對台灣科技產業應變和迅速復原，電力供應系統大致無損，都印象深刻。同樣是實務關注，強烈地震係二十五年來所僅見，但較諸一九九九年的九二一，或一年多前土耳其、敘利亞級數相當的地震，造成近六萬人喪命，花蓮地震傷亡相對有限，即連大建築物也傾而未倒。誠然，發生時間在早晨、震央位於外海、偏離城市而衝擊山區，以致災情相對較輕；但處地震帶的台灣，記取九二一以來的經驗教訓，強化應變能力，也是在運氣之外，另一受到稱許的重點。

請繼續往下閱讀...

國際社會的道義關懷，來自各國官方及民間。超過一百個國家及國際組織政要來電或以聲明、推文慰問台灣震災，其中不僅有巴拉圭等邦交國元首的關切，還有來自美、日、歐、菲、印等友邦領袖表達心繫台灣人民的善意。印度總理莫迪在首次針對台灣的發文中，就地震傷亡表示深切悲痛，「在堅韌的台灣人忍受災情及重建之際，我們與他們同在」。菲律賓總統小馬可仕表達與經歷震災的台灣人民感同身受，也向近十六萬在台灣的菲國同胞問安。西藏精神領袖達賴喇嘛致函蔡英文總統，既關懷慰問災情，也稱讚台灣的應變能力。

道義關懷之外，國際社會也從實務面提供協助。無人機大國土耳其為回報我國去年對其百年強震的濟助，採公私協力方式，派遣七位專家團攜帶無人機及裝備前來協助，分享救災經驗。各國民間社會也主動捐輸，我國公設賑災基金會不僅收到國內大批捐款，也有來自海外、超過三十國的捐獻。

日本伸援送暖，是凸顯國際間患難與共的範例。岸田文雄首相先在官方會議表明儘速提供援助，再以包括繁體中文的聲明，慰問台灣人民，強調三一一日本大地震「來自台灣的溫暖援手記憶猶新」，今年初能登半島地震再次感受台灣的溫暖。日本衷心感謝屢次幫助的「台灣，我們的重要朋友」，現今願對「海島鄰居」提供任何必要支援，且於後來參訪台積電熊本廠時，再度對台灣地震表達慰問。外相上川陽子在宣布以一百萬美元捐助台灣災後重建時，以「患難相扶持」形容雙方友情。同時，藝人及LINE雅虎等民間各界發起為台灣捐款活動。《讀賣新聞》說得好，互相報恩是台日關係深厚的象徵；《產經新聞》也強調，不限災難之時，互相扶持的信賴關係平日就值得珍惜。賴清德副總統就此回應，首相的慰問溫暖了台灣的心，象徵了台日之間的強烈羈絆。

相較於日本、土耳其的患難與共，讓世人感受國際間良善力量循環擴散的重要，有助撫慰災變中的人們，中國卻藉機宣示對台灣主權。地震後官方宣稱「高度關切」，慰問受災「台灣同胞」，並願提供協助；但以機、艦侵擾的動作未止。在聯合國安理會，美國大使關懷台灣地震之後，中國副代表竟揚言「感謝國際社會對『中國台灣地區』的同情與關心」。中國如此趁火打劫，我陸委會以「不需要」回應，反映了台灣社會普遍的公眾心聲。

事實上，中國於九二一地震後曾刁難俄羅斯等國際救助，阻撓國際紅十字會伸援，還擅自代台灣人民向國際社會致謝。即使救災，它政治掛帥的操作不改；這次我方立予回絕，義正詞嚴。患難見真情，但檢驗急難時的反應，也常可讓虛情假意露出馬腳。口口聲聲「台灣同胞」的中國當局，九二一時演出穿幫惹人厭，現今企圖如法炮製，虛情假意，台灣社會當然不吃這一套。

無獨有偶，立法院長韓國瑜發文指稱，「台灣地區」發生震災，清明掃墓在「我國」已有千年歷史。顯然，台灣公眾因應地震之外，國會殿堂也有「一中」的政治挑戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法