自由開講》馬被中共視為「有用的白痴」 被利用來煽動仇日情緒！

◎茜茜

中國近日傳出將在10日舉行一場「馬習二會」，這將與美國總統拜登及日本首相岸田文雄的美日峰會形成交集；對此，國防大學政戰學院前院長余宗基將軍發表了一番深刻的評論，揭示了中共對於馬英九的利用，以及這種行為對於地區穩定的影響。

中共的利用手段

余宗基將軍指出，中共一直在尋找在國際舞臺上「有用的白痴」，這種策略用意在於對抗西方勢力，而馬英九則被視為其中的一個重要角色，他被利用來激起仇日情緒，並成為中共統戰策略的一部分，這種行為不僅是對馬英九個人的一種利用，更是對臺灣地區的一種挑戰。

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中共對於臺日關係的破壞

中共利用馬英九喚起仇日情緒的目的並不僅僅是為了激起民族情感，更重要的是透過這種情緒來影響臺灣與日本之間的關係；余宗基將軍指出，中共希望通過這種方式來建立臺灣國軍與中國大陸軍隊之間「同仇敵愾」的氛圍，以此來瓦解臺日、美日之間的合作關係，這種行為不僅對於臺灣和日本之間的友好關係構成了挑戰，更是對整個亞洲地區的穩定和發展構成了威脅。

中共利用馬英九（中）喚起仇日情緒的目的並不僅僅是為了激起民族情感，更重要的是透過這種情緒來影響臺灣與日本之間的關係。（馬英九基金會提供）

國際社會的應對之道

面對中共的這種行為，國際社會應該保持高度警惕，堅決抵制中共試圖煽動仇日情緒的企圖；同時，臺灣與日本及其盟友之間應該加強合作，共同對抗中共的挑戰，維護地區的和平與穩定，唯有通過國際社會的共同努力，才能夠阻止中共對於地區穩定的破壞，並確保東亞地區的和平與發展。

（研究生）

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