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自由開講》馬英九訪中行動證明：太陽花學運是場正義的台灣自救運動！

2024/03/29 09:37

◎邱志偉

前總統馬英九即將在下周一正式啟程到中國，馬英九為何選在卸任禮遇到期前，堅持赴中甚至到政治意義最高的北京，令相當多國人難以理解。但前總統可以扮演何種角色，如何真正有意義的為台灣做出貢獻甚至帶來和平，絕不是在國際氛圍錯誤時機跑到敵方陣營，更不是在中國講了什麼。馬英九卸任這些年除了罵太陽花、到外國罵蔡政府，甚至接受外媒專訪說出要「相信習近平」，從他卸任至今國民黨已在總統敗選三次，這是台灣人用投票給予馬英九否決最好的證明。

去年馬英九訪問中國時，我就曾為文提醒過這位台灣的前總統，該要怎麼扮演好前總統的工作，但顯然馬英九不只沒有絲毫風險意識，對台灣當前的民意氣氛更是缺乏掌握。其實，扮演好前總統的工作的最基礎底線就是，不要從事會傷害國格的事情，特別是混淆敵我意識的國家。我們不會看到美國卸任總統勤走中國、俄羅斯、北韓，不會看到日本卸任首相勤走中國、北韓，更不會看到卸任南韓總統跑去北韓說要維持和平。縱使不在其位，其實對國內政治或輿論市場還是有很高的影響力，美國卸任總統曾有不成文慣例是卸任後鮮少對當局發表看法，不分黨派都盡力維持此慣例，馬英九卻以批評當局為喜。

去年馬英九訪問中國時，我就曾為文提醒過這位台灣的前總統，該要怎麼扮演好前總統的工作，但顯然馬英九不只沒有絲毫風險意識，對台灣當前的民意氣氛更是缺乏掌握。右為中國國台辦主任宋濤。（歐新社／馬英九辦公室提供）

馬英九更荒謬的是，竟然把自己時空錯置，誤認自己將有連戰當年訪問中國獲得北京高規格禮遇的場景。但時空背景完全不同，近二十年前，美中關係交好，中國胡錦濤執政雖然對台灣打擊依舊，但刻意在中國內部形塑不拘形式的統戰工作。甚至當時在連戰之後，宋楚瑜等一票藍營人物，只要反台獨的通關密語說的過去，胡錦濤可說是來者不拒。但現在兩岸的氣氛相同嗎？北京對台政策相同嗎？美中關係有可比性嗎？習近平是胡錦濤嗎？馬英九只要問過自己這幾個問題，就應該知道自己該不該去北京。

當然，這些問題的答案，多數國人可能會希望是以台灣利益為前提來論，而非以個人利益之私。不管是成為統戰工具或是北京挑選的傳聲筒，若馬英九不排斥這種角色，那麼他口中所謂的「改善兩岸關係」將是「幫北京」改善成符合北京利益的兩岸關係，而不是幫台灣爭取利益的兩岸關係。拜登迄今還沒有訪問過中國，相較之下馬英九兩度跑到中國，那真的就像是中國「呼之即來，揮之即去」的一顆棋。

我建議未來政府應該考慮修改卸任禮遇規定，只要在禮遇期滿前，訪問法律定義的敵對勢力，就要取消禮遇。雖然這只是最低度的要求，甚至馬英九也可以忍完禮遇期後就跑到對岸，但至少國家的立場與態度要明確。馬英九訪中的深層問題就在於他還活在化獨漸統的老思維裡，但歷史新頁不斷翻新，國際局勢不斷演變，若不能與時俱進，至少不要傷害國家尊嚴、造成敵我觀念錯置。

最後，我必須強調，連立法委員都不適合到中國訪問了，作為前總統大落落跑去北京，會造成國安威信的傷害與輿論視聽混淆，馬英九罔顧了自己前總統的身分。此刻正逢三一八太陽花運動十周年，再次證明這場運動完全沒有誤讀馬政府，更是拯救台灣的關鍵歷史自救運動！

（立法委員）

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