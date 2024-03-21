社論》一道既簡單又複雜的考題

我國海巡取締中國越界快艇案，撥開表面的管理海域攻防，水落石出的深層矛盾則是主權爭議。若海巡升級到軍事，北京冒進「收復金馬固有領土」，只會令台澎主權議題更加單純，對北京弊多於利。圖為金門海巡隊協助中方搜救「閩龍漁六一二二二號」漁船失蹤船員，金防部東碇島上駐軍則嚴密監控海上動態。（取自國防部發言人臉書）

一九七九的三月，美國參眾兩院通過「台灣關係法」，等待卡特總統於四月十日簽署。四十五年來這項法律見證了，美中建交到美台堅若磐石的歷史浮沉，至今仍深刻影響西太平洋的地緣政治。日前，拜登第三次國情咨文宣示：美國會為台海的和平與穩定挺身而出。以往，拜登多次明確表態，若台灣遭到中國攻擊，美國會防衛台灣：「會，我們對此有承諾。」所謂承諾，主要便指「台灣關係法」。

這項承諾，曾預演於一九九六我國首度總統大選的台海危機。當年，柯林頓緊急下令兩個航母戰鬥群至台海附近警戒。二○二一年底，拜登對習近平明確表達：「它（台灣）是獨立的，由它自己做決定。」行政部門則解釋：「美國支持和平解決兩岸分歧，反對片面改變現狀，不支持台灣獨立，支持兩岸對話」，「我們仍然遵循秉持台灣關係法、美中三個聯合公報、六項保證的一中政策。」不過，聯合國二七五八號決議文並沒有決定台灣的地位，也逐漸成為華府的官方語言。

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「台灣關係法」有一個硬道理：「任何企圖以非和平方式來決定台灣的前途之舉──包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切」，因此，「維持美國的能力，以抵抗任何訴諸武力、或使用其他方式高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。」此所以，一九八二，雷根不滿「八一七公報」，補充以對台「六項保證」，而且以後者為準。不能忽視的則是，該法的有效空間：「台灣」，包括台灣及澎湖。此一空間設定等同於，一九五○年代的「中美共同防禦條約」：所有「領土」等辭，就中華民國而言，應指台灣與澎湖。換言之，從「中美共同防禦條約」到「台灣關係法」，美國的防禦、抵抗，僅限於台灣與澎湖。對比蔣氏政權的「台澎金馬」概念，排除了金門與馬祖。「省略」其實是一種「說明」：台澎、金馬的主權性質並不相同。

一八九五，「馬關條約」：台灣、澎湖永遠讓與日本。一九五二，「舊金山和約」：日本政府放棄對台灣、澎湖等島嶼的一切權利、權利名義與要求。日本與盟國的和約，僅規定放棄台澎，並未明定歸屬。由於韓戰爆發，毛澤東抗美援朝，杜魯門遂主張台灣地位未定論，而冷戰期間，美國基於反共戰略，默認中華民國統治台澎。至於，金門、馬祖，原本隸屬中國福建省。國共內戰大勢底定之後，毛砲戰失利放手金馬，心機是以之牽扯台澎於一個中國之內，遏阻「國獨」或「台獨」。蔣拒絕華府建議放棄金馬，則是為了以之作為「中國代表權」的連結工具，失去金馬便無「中國代表權」可言，在台澎也就不可避免改由當地選舉，且華府口袋裡似乎也有準備名單。

有人或問，二○二四的當下，歷史與現實不可混為一談。諷刺的是，同時發生的歷史，未必同時進入歷史，有些甚至還是現在進行式。我國海巡艇於金門海域取締中國越界「三無快艇」，北京宣布在金廈海域開展常態化海警巡查。這起兩岸爭議，北京藉事生非，尚未了結。撥開表面的管理海域攻防，水落石出的深層矛盾則是主權爭議。若海巡升級到軍事，北京冒進「收復金馬固有領土」，只會令台澎主權議題更加單純，對北京弊多於利。政府審慎應對取締快艇案，但民進黨方面似乎傾向金馬與台澎的主權性質不同。北京一旦對金馬動手，既要揹負破壞現狀罪名，又讓台獨份子、外國勢力佔了便宜，豈不是搬石頭砸自己的腳？按照北京的統一邏輯，金馬必須與台澎一併解決，一如香港要跟九龍、新界同時回歸，逞一時之快貽患無窮。問題在於，習近平想的，跟毛澤東一樣嗎？

話說回來，著眼於台灣國家正常化，金門、馬祖也是複雜的考題。過去，藍綠都有個別人士倡議，金馬舉行公投決定統獨。但，這個創意迄今未成國民兩黨政策。按照北京的國家完全統一企圖，不易接受金馬、台澎切割處理。北京的促統謀略，始終要求主導方案、進程、節奏，台灣唯一的選擇是，從北京提供的選項打勾，沒有公投的餘地。至於台灣片面舉行金馬公投，也得小心骨牌效應，因為那意味其它縣市也有權要求本地的統獨公投，如此一來台澎金馬將四分五裂，徒資北京介入的藉口。不論如何，放棄任何「現有領土」，都會令民選政府面臨究責。所以說，金馬這道既簡單又複雜的考題，雙方最好都謹慎作答。

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