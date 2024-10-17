自由開講》從經濟議題看美國總統大選

◎廖明輝

川普和賀錦麗的經濟政見反映美國當前面臨的諸多挑戰，包括物價上漲、稅收結構、國際貿易衝突與等。儘管兩人在某些政策領域上態度一致，特別是關稅政策，但在其他重大經濟議題上，兩者的立場卻顯著不同。

川普和賀錦麗的經濟政見反映美國當前面臨的諸多挑戰 。（美聯社）

首先，物價與通膨問題是本次選舉的關鍵經濟議題。賀錦麗計劃透過聯邦禁令，防止企業藉由通膨哄抬價格，保護消費者不受不當價格上漲的侵害。試圖限制企業在供需不平衡的情況下，過度提高商品價格，進而減輕消費者的經濟壓力。然而，這種干預性措施可能會引發企業界的反彈，尤其在涉及自由市場運作的問題上。

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川普則選擇另一條道路，主張加強美國的能源自主以降低對進口能源的依賴。透過增加國內石油與天然氣的開採，不僅有助於穩定能源價格，還能進一步抑制整體物價。然而，此項政策可能引發環保團體的強烈反對，因為擴大化石燃料的開採將對氣候變遷目標產生負面影響。

其次，兩位候選人在稅收政策存在重大分歧。賀錦麗計劃提高企業稅率，從現行的百分之二十一上調至百分之二十八，以籌措更多的政府收入來支持中產階級和公共服務。她的稅收政策強調社會公平，尤其是針對低收入和中等收入家庭。

但另一方面，川普則主張進一步降低企業稅率，從百分之二十一下調至百分之十五，以吸引更多企業投資和促進經濟成長。川普的稅收政策短期內可能促進企業的發展並提高就業率，但其潛在風險在於擴大財政赤字，並可能進一步加劇貧富差距。

在國際貿易領域，賀錦麗與川普對中國的立場也值得關注。賀錦麗延續拜登政府的政策，強化對中國商品的關稅措施，並特別針對電動車等戰略性行業，加大進口商品的關稅，目的是保護美國的工業競爭力，抵制中國市場的影響力。川普則一貫保持對中國的強硬立場，計劃對所有中國進口商品徵收百分之六十以上的高額關稅，同時促使更多製造業回流美國。然而，過度依賴關稅政策可能會對全球供應鏈產生連鎖反應，尤其是在墨西哥等國家設有工廠的美國盟友如台灣將受到影響。

總體來看，賀錦麗與川普在經濟議題上的不同取向反映兩者對美國未來經濟走向的不同願景。賀錦麗的政策更加關注社會公平和中產階級的保護，強調政府對市場的適度干預來解決社會不平等和經濟不穩定問題。

而川普則延續他一貫的減稅政策，強調企業創新和經濟成長，試圖透過減少政府干預來推動市場活力。然而，無論誰最終當選，將對美國的未來經濟發展產生深遠影響。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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