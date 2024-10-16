自由開講》中國永不可能收復失土

◎楊浩民

賴總統接受訪問時說，中國何不設法收復璦琿條約中被俄羅斯侵吞的大片領土？大哉問！連國際媒體也認為，俄羅斯已經陷入與烏克蘭的戰爭泥淖，中國如果有心，收復東北失土比攻打台灣更容易。但中國再怎麼秀肌肉自誇武力強大，也永遠不可能收復被俄國侵占的任何一塊失土。

《璦琿條約》規定劃歸俄國的黑龍江北岸和「共管」的烏蘇里江東岸地區。（維基共享）

主因是中國的民族性消極保守，缺乏進取冒險的精神。最明顯的證據就是長城，台灣知名旅行家楊春龍先生在他的北京旅遊書中寫，歷史上中國多次亡於北方外族，足證長城是無用廢物，只是中國人畫地自限不知進取的證明。打輸了就亡國，打贏了也只是安於現狀，不然中國領土早就擴張到北極海了！哪輪得到俄國人佔領西伯利亞？

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我們以前的課本上寫，中國北方邊疆地廣人稀，所以不易察覺俄人侵略，唐努烏梁海遭併吞是因為盆地開口朝向俄國，對中國不利。其實不然，俄國的重心在歐洲，距離遠東比北京到蒙古黑龍江遠多了，又隔著同樣地廣人稀的西伯利亞，那為何是中國遭受俄國侵略？關鍵就是雙方心態不同，俄國比中國積極多了，當然處處占上風！後來中國共產黨靠蘇聯支持而打垮國民黨，直到現在，中國還是和俄國狼狽為奸破壞世界和平，當然只想侵略台灣而不想收回東北和西北失土。

最近中國慶祝十一國慶，中國官方高唱中華民族偉大復興，又煽動民眾紅衛兵式的盲目仇日。但是很遺憾，中國自認是大國卻毫無大國該有的自信和風範，共產黨又沒有愛，只有恨，再加上消極保守的民族性，這樣的國家是不可能偉大復興的。

（作者為公務員）

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