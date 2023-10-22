自由開講》馬英九不要當趕走台積電的推手

◎邱志偉

前總統馬英九日前訪美時，跟其恩師、紐約大學法學院教授孔傑榮（Jeremy Cohen）對談之際表示，有部份美國人士意圖把台積電當武器，甚至是介入台灣的選舉。此話一出果然震驚台灣內外，因為這是標準赤裸的北京用語。台積電在台灣的護國神山地位，是在這幾年遇到晶片荒之後，各國缺晶片才紛紛震驚台灣地位如此重要。沒想到，馬英九卻當作戰爭風險，是北京最愛的類比。

圖為前總統馬英九於美東時間16日下午在美國紐約大學（NYU）發表演說。（馬英九辦公室提供）

最近台積電的議題很熱門，這來自於台積電2奈米以下的先進製程已確定不會落腳桃園，因此中南部各縣市紛紛提出邀請，特別是高雄市的立委們更是全員出動，呼籲台積電應該根留台灣，把最先進製程來到高雄。我在前幾天的質詢，已經有提過高雄的優勢，特別是我選區內的橋科二期白埔產業園區，從供水、用電角度思考都是首選，經濟部也表示會跟台積電表示高雄歡迎的意願。

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我要強調的是，台積電對台灣的重要性，有二大關鍵，一個是其經濟效果，在這幾年台灣的稅收成績。根據今年的統計，台積電已經多年蟬連台灣企業的繳稅王，今年繳稅數字更一舉突破千億，對台灣財政有重要貢獻。更不說台積電在國內聘僱的員工，同時更帶動周邊上下游相關廠商，從設備到封裝廠的就業機會，對台灣經濟貢獻不在話下。

另一個關鍵，就是台積電的戰略地位。美國許多戰略學者之所以會提出台灣的矽盾（Silicon Shield）地位，在於晶片對於全世界科技乃至國防都有舉足輕重影響，張忠謀接受美國專訪時認為，若台積電遭摧毀，世界也將重傷，中國武力犯台後果應該仔細想想。當然，我也不認為，中國會因為矽盾問題就不犯台，就跟石油國家依然戰爭不斷，這其實還是取決領導者意志，不全然是一個產業或一個企業所能單獨影響。但重點是，台積電的戰略地位，已經是美國、日本、德國都相當關注，先進製程更是保留在台灣，馬英九的戰爭之說只會把台積電往外推，是相當不智的說法。

我們更看到台積電這幾年，其實也扮演台灣國際關係的推手。例如日本首相岸田就特別邀台積電董事長訪日，討論日本半導體問題。美國總統拜登，也親自出席台積電在亞利桑那的移機典禮，雖然有媒體認為拜登未在活動上提到台灣，但台積電來自台灣、國發會主委龔明鑫以最大單一股東國發基金的法人董事身分出席，都顯示台灣的重要性。更不用說張忠謀已經多年代表台灣出席APEC，和世界各國領袖互動，都一再顯示台積電在世界此刻重要性。

馬英九該做的，應該是幫台積電駁斥戰爭傳聞，而非配合北京語境起舞，甚至台積電許多競爭同業，也喜歡將台積電的戰爭風險講的煞有其事，馬英九該做的應該是一位前元首的高度，強調企業在台灣絕對安全。美國這幾年對台軍售增加，強化台美的國防互助，這都是美國無意用台積電作為戰爭槓桿的證據，無須再散播戰爭可能論。

眼下最重要的事情，應該是為台積電先進製程留在台灣來努力，而不是講耳邊風傷害企業形象，更是重損台美關係。卸任元首在國外就應該為台灣利益著想，不要經常做出傷害台灣的事情，尤其是傷害台美關係、傷害台積電根留台灣，這都是台灣全民所最不樂見之事！

（立法委員）

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