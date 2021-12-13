自由開講》藍營喊缺電挺核四！看看台南用綠能挺台積電

林威志

許多挺核四重啟的論述，常常拿擔心台積電會「缺電」來說嘴

對於四項公投，藍營政治人物頻頻呼籲政府應務實面對當前「缺電」問題，才是上策。更質疑政府能夠許半導體產業一個電力不缺的未來嗎？如果不能，產業將何去何從？不斷操作「缺電」仇恨。

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拜託，這些扯後腿不要再操弄對綠能的質疑了好嗎？台灣沒有任何縣市長敢說他要核電廠進駐，就這麼簡單。解決問題，不用捨近求遠。在實務上，魄力決定效率，台南市政府與中央政府在綠能協力，合作機制也是永續的關鍵。

時間是一個限制，也是壓力，國人得學會時間管理，政府必須在有限的時間內達到最好解。在民主討論過程，正能量要學會哪時候該跳出來主導？如何打斷似是而非的發言？離題了怎麼拉回來？議題卡住了又要該做什麼？

許多挺核四重啟的論述，常常拿擔心台積電會「缺電」來說嘴，憂的是電力的供應能否滿足晶圓廠長期的需要。這個問題有個在地經驗可以分享，為了台積電等產業，台南市政府如何幫助產業找電？讓經濟起飛邁向一大步。

全世界都在爭取台積電，當然是需求大，需求為什麼大？因為全世界因為疫情，缺晶片缺到天昏地暗，尤其車用的，包括美國，多少國家來拜託台灣，多虧台灣的輪班工程師，世界才有晶片可以用。

從永續發展的角度看，綠能不是不好，而是不夠。

來台南，可以預見未來的台灣。企業很爭氣，地方政府想要企業去投資就得展現魄力，台積電需要綠電，台南就是有辦法提供穩定的綠電。綠能產業的發展，台南市政府想的不是能做多少算多少，而是一定要做，還有能不能進一步做更多，讓這類的「智慧綠能」能在全國各地「遍地開花」。

因此，台南「沙崙智慧綠能科學城」備受全國矚目，綠能有多大功效？在政府部會積極努力下，目前整體再生能源累積裝置容量為9,119 MW，達成2025年30 GW目標的30.2%，「沙崙智慧綠能科學城」以創能、節能、儲能和系統整合四大主軸，為驅動台灣下世代智慧綠能產業成長重要研發基地。

圖為沙崙智慧綠能科學城空拍照。（台南市經發局提供）

國人真正要注意的是科技的前進趨勢，因為科技是會不斷研發的，成本是會一直下降的，而不是靜態的看「現在」怎樣怎樣，從綠能、5G（網速的不斷提升）、AI這些科技，早就是非常明顯的趨勢了。

從永續發展的角度看，綠能不是不好，而是不夠。綠能為低碳能源，也沒有甚麼難處理的廢料，一堆老美、歐洲大廠都要求自家的供應鍊要使用低碳能源，所以台灣的廠商也必須使用綠能。

進一步來看，全球主要國家已經將針對碳排放採取聯合行動，規定企業一定要使用多少綠能，否則會被額外各種懲罰。台灣綠電供給量逐步增加，像台積電這種全球企業，如果綠電使用不夠，會被懲罰，所以政府發展綠電是必要，且直接的基礎建設。

直言之，台灣未來的經濟競爭力，關鍵就是靠綠能跟節能產業，維持競爭力只有做得太慢的問題，一點都不雲端高空。遇到問題，可以選擇放棄，也可以嘗試解決問題，台南的「沙崙智慧綠能科學城」經驗值得國人重視。

（海洋科大學助理教授，台師大東亞系博士）

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