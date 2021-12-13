自由開講》變電站起火就得開核四？別把人當傻子！

劉雅玲

昨天台電一個變電站設備短路引起火災，造成台北市文山區停電，不過在短短15分鐘內就恢復了90%用戶的電力。這種快速復電的程度，到底哪裡像缺電我是看不出來啦，但公投前發生意外，不出所料地有政治人物和擁核團體又開始齊聲亂講「停電是因為缺電，所以要重啟核四」的論調。

真的是為了贏，把人民都當成傻子。正常人看到變電站爆炸，根本不會馬上聯想到擔心缺電，反而會覺得幸好爆炸不是發生在核電廠好嗎。就是因為害怕爆炸，所以才更該反對重啟核四！而且別忘了，核四還沒成功運轉就已經發生過電腦秀逗引發控制室大火的意外喔！

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正常人看到變電站爆炸，根本不會馬上聯想到擔心缺電，反而會覺得幸好爆炸不是發生在核電廠好嗎。圖為昨上午台電文山區萬隆變電所驚傳爆炸聲響，黑煙不斷竄出。（資料照）

火災停電卻被硬扯成缺電

因為公投將近，言論都變得越來越極端。只要哪裡發生停電，無論原因、無論規模、無論時間，擁核團體都會直接先扣帽子大喊缺電。就像在公車上打個小噴嚏，全車的人就說你一定是得武漢肺炎，砲轟政府怎麼隱匿疫情一樣，根本已經失去理智。

有政治人物在網路上傳了事故現場火光很大的畫面，大罵這一切都是缺電造成。這個鬼邏輯真的令人遺憾，你都看到畫面上是火災了，設備被燒壞當然會停電啊，硬扯停電原因是缺電，是把大家當成不會思考的殭屍嗎。

真要說害怕，我就住在看得到濃煙的地方，老實說事發當下，我反倒覺得停電都是小事，不要炸到我家比較重要。擁核者利用爆炸事故來倡導重啟核四，真的超好笑，大家害怕設備爆炸，所以才更不應該重啟核四好嗎！

害怕爆炸才更該反對重啟核四

不就好險今天的設備爆炸不是發生在核電廠？畢竟只要是人為設備，都無法保證零意外、零風險，但問題在於當發生意外之後，我們能承受的傷害和影響程度到哪裡？

其他任何發電廠爆炸頂多引起火災，可能有傷亡，但撲滅了就能快速重建復原，但核電廠爆炸就沒那麼簡單了。核災造成輻射外洩恐怕會讓人十年百年都無法回家，土壤空氣甚至農作物長久殘留，還有身體長期的健康威脅，我們能承受嗎？兩害相權必須取其輕才對吧！

就算反應爐安全，又怎能確定其他電力設施永遠不會意外爆炸？況且，核四還沒運轉就發生過電腦失控而引發控制室大火的意外。控制室是什麼？是核電廠的大腦啊！還沒運轉過就大腦秀逗整個燒壞，更別說核四一直無法通過測試的項目，就包含消防設施。

就算缺電 要解也只能靠三接

令人不解的是，假設現在當下台灣真的缺電好了，到底為什麼有人覺得重啟核四就能解決缺電？真要講也該是靠三接比較能解吧。

台電和原能會評估重啟核四至少要花10年，即使用擁核團體估算的時間，也至少5年才能修好一號機；那真要說起來，三接只要花2.5年就能完工供氣發電，每年發出電力就已超出核四一號機。等於只花一半時間、發電量還更多，無論怎麼看，缺電都是靠三接來解決比較快。

變電站火災都能扯到缺電開核四，怎麼不說爆炸發生在核四會更危險，怎麼不說三接完工時程和發電量都超過核四一號機，怎麼不敢說就算真的缺電也要靠三接來解決才最快！真的不要為了贏得公投和自己的選舉選舉，就這樣不斷愚弄人民，人民不是沒有判斷力，別把大家當傻子。

（新北市上班族）

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