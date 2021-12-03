自由開講》人命關天！反對藻礁公投，盡快完成三接工程！

郭正泉

假如藻礁公投通過，則三接停工。人命關天！會死於不必要的癌症。

國內死亡的第1名是癌症，而肺癌更是高居各癌症第一。PM2.5非常微小約只有毛髮直徑的1/20，非常容易入侵肺部深層因而造成氣喘、心臟病、肺炎和癌症。尤其是對嬰兒，未成年小孩和老人的健康和生命影響巨大。每年全世界因PM2.5死亡的統計約5百萬人。煤電的死亡率是液化天然氣（LNG）的8.8倍所以加速替換煤電應是當務之急！

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CO 2 排放無法減少。煤電是液化天然氣的2倍。國内的旱災，南北極消失的冰山和中國的洪澇就是CO 2 的極端氣候。不減碳排放會對人類及地球有毁滅性的災難。美國總統拜登承諾削減CO 2 是2025減26%，至2030更減50%。碳稅在很多國家早已實施。試想三峽大壩如果潰堤，人命和財產的損失是極為恐怖。全世界己有77個國家答應削減CO 2 。歐盟1噸的碳稅是新台幣1100元。美國則是新台幣1200而且每年增加3-5%。

若因藻礁而停工，煤電就必須繼續來補強延遲9年以上的台北港三接。三接的設計，液化天然氣是1千萬噸1年，CO 2 排放量約是2800萬噸。假假設60%是由煤電來供應，就算我國碳稅是新台幣840，9年的稅需付出約新台幣1300億。就像所有國家，總碳稅在利潤計算時必須考慮。台積電的新工廠更是如此。

若因藻礁而停工，煤電就必須繼續來補強延遲9年以上的台北港三接。另外日前行政院更直指三接若遷到台北港將傷害更多藻礁，將經過五個藻礁區！（行政院提供）

三接已通過3次環評（1999、2000和2018）。假如停工，則3年的前置，4年的設計和超過2年的實際工廠建設，總共9年以上的時間和努力都前功盡棄。三接在2019開工。損失，個人粗估是新台幣400億。材料難拿，也是最貴，工期最長的液化天然氣槽，第一槽近乎完成。因為必須是現場製造的所以也不能夠拆遷。其他槽也已經開始。最可能來替代的台北港，所須要費用，因必須加上填海造陸和一條新氣管往大潭送。個人粗估一定超過新台幣800億，再加上9年的通膨，可能要花上900億不等！同時不管是海下或路上的氣管也會影響環保和生態。

假如停工，核一和核二雖然已接近或甚至超過設計年限，但仍然必須繼續服役。就像老車，開在高速公路是危險。另外核四的許可証已經過期，又有許多施工的缺失須要經過國內及美國的驗證和認證。費時，費力又費錢，也不見得在2025外推三接初步完工時可以通過。

液化天然氣是全世界未來300年以上的主要能源。安全可靠，乾淨少污染，也較便宜。國內主要的綠能是太陽能和風力但也是佔地或佔海，對於地小人多的我國也是有數量和規模的限制。我們是要盡力用各種的綠能，但總有低風或無陽光的日子，所以一定要用液化天然氣來補齊。

感佩環保團體和政府的努力，近232公頃的前政府三接已減少到23公頃的政府新三接。而外推三接，更是避開所有主要的藻礁和採取最好的工法來維持美麗的藻礁。

（能源和工程專家、北美臺灣人教授協會理事）

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