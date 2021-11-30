自由開講》張麗善決定放棄民意，向不理性的深藍靠攏！？

簡端良

12/18的四個公投案，在黃士修點名侯友宜要為「重啟核四」得不到民意來負責，朱學恒說四個只要輸一項國民黨就倒了……在經過了社會溝通後，「四個同意」支持度漸漸超越「四個不同意」的趨勢下，雲林縣長張麗善表態「四個同意」，無疑是向深藍靠攏，而放棄了理性、中間選民。

雲林縣長張麗善表態「四個同意」，無疑是向深藍靠攏，而放棄了理性、中間選民。（資料照）

張麗善的朱立倫化、戰鬥藍化，看在深藍、中媒的眼裏，當然是一片叫好，羅智強甚至把他視同救世，看到希望，注入強心針，但真實的民意呢？理性公民的思考呢？

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這四個公投，筆者在雲林行腳22天以來，民間普遍反應這四個公投是「朱立倫在亂」，最早四個同意，後來變成二個同意，最後又變回四個同意，說是「倒閣公投」、「對閣揆的不信任公投」，這是朱立倫利用公投進行政黨對決，但公投如核四這種關係全台灣人民生命安全的問題，怎麼可以用懲罰執政黨作為訴求來動員支持者？選民普遍看得出是國民黨在作亂，因此，大部份的國民黨縣巿首長，如侯友宜、盧秀燕、林姿妙、徐耀昌……都不願表達「四個同意」，讓提案人與朱立倫士氣低落，在這個時候，張麗善「四個同意」的表態，當然會對擁抱大中國的深藍選民來說，是一劑強心針。

這裏要問張麗善幾個問題，首先是你同意「重啟核四」，那你認為核廢料應該放哪裏？雲林要不要發揮一下白衣天使的大愛，在雲林挖個洞來放核廢料，燃燒雲林點亮台灣？不是說核廢料很安全，全國搶著要，那我們雲林去把它搶回來放，你說好不好？再來，珍愛藻礁不知道你要同意什麼？同意把天然氣接收站趕出桃園，保護藻礁？那麼愛環保、愛環境，那麼雲林的空污為何無法解決？晚上偷排廢水臭氣沖天仍無法處理，你愛藻礁愛到可以犠牲天然氣發電？犠牲空氣，放任燃煤發電製造空污？

第三，公投綁大選，如何保證國民黨不會操作公投，用公投干擾台灣民主政治的運作，從過去的經驗中，和這次朱立倫的表現，都作實了國民黨正在操作公投擾亂台灣，不是嗎？最後，反對萊豬進口，請問張麗善：萊豬是毒豬嗎？萊豬是瘋豬仔嗎？請張麗善縣長大聲的說出萊豬就是毒豬，而萊牛不是毒牛，馬英九開放的萊牛可以吃，萊豬不能吃，請張麗善縣長大聲對美國說出萊豬就是毒豬。

筆者認識的張麗善是個溫柔、重情義的人，尤其他和朱立倫的關係菲淺，絶對不會放著朱主席孤軍奮戰，這是他的人格特質，不像其他縣巿首長，意識到朱立倫在亂搞選擇明哲保身，張麗善願意賭上他的連任之路，來支持朱立倫的「四個同意」，是他重情重義的一面，但國家發展不是像你們張家、顏家經營地方派系這種傳統思維，只講情份不講道理，國際形勢，講的是理性決策，四個公投的議題，若你要因為可憐朱立倫的進退失據而送上溫暖，那張麗善縣長可能更適合繼續作護理師，而不適合担任縣長。

（雲林科技大學通識教育中心哲學助理教授）

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