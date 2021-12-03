自由開講》「重啟核四」才能救張麗善的「空污」，這和韓國瑜有什麼不一樣？

簡端良

雲林縣長張麗善，決定支持戰狼化的朱立倫，在所有縣巿首長中獨排眾議，率先、唯一表態「四個同意」，在侯友宜、盧秀燕、徐耀昌……等人都不承諾背書的情況下，張麗善和黃士修、陳玉珍、費鴻泰、趙少康……等人統一戰線，把他自己推向深藍共主的位置，在全國的公投議題中，搶到了「雲林上場」的機會。

那他如何拆解「重啟核四」這個麻煩的議題呢？會因張麗善的加入而逆轉嗎？對黃士修等人來說，張麗善無疑是國民黨的救世主，而張麗善的支持者提出什麼論述來力挽狂瀾呢？他們說是「正因沒有啟用核四，雲林的空污如此嚴重」，因此要「重啟核四」救空污？這樣的說法，有人會相信嗎？。

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好一個推卸責任、一石二鳥的說辭！「空污」當然是雲林有待解決的沈痾，張麗善、盧秀燕等人，在競選縣巿長時，都信誓旦旦要解決空污而雙雙當選，但空污解決了嗎？依然嚴重，但他們不但沒有對跳票道歉，反過頭來說要重啟核四才能解決空污，這和韓國瑜有什麼不一樣？選巿長說要蓋摩天輪讓高雄大發財，後來蓋不出來，就說要當總統，高雄才可能發大財，這一直是國民黨深藍的騙票模式。

好一個推卸責任、一石二鳥的說辭！「空污」當然是雲林有待解決的沈痾，張麗善（中）、盧秀燕等人，在競選縣巿長時，都信誓旦旦要解決空污而雙雙當選，但空污解決了嗎？（資料照）

我們要問，如果要用「重啟核四」才能解決「空污」，那選前為何不敢告訴選民，說上任就會解決，而到現在才在說要「重啟核四」解決？盧秀燕至少比張麗善看得清楚些，即使會讓台中巿民繼續吸髒空氣，至少不敢喊出重啟核四才能改善空污；但張麗善在決定力挺「四個同意」後，居然可以編出這套騙自己也騙別人的說辭，還發動行政資源大肆散播？打著有「把真相告訴大家」的責任，實為「有責任給深藍一個繼續裝睡的理由」，只要給一個說法，所有支持樁腳就都有話講了。

要改善空污一定要重啟核四嗎？重啟核四就能改善空污嗎？會不會到時又要說一個核四不夠，還要核五核六……再追加個六七千億來蓋，空污才能解決？大家都知道，要求六輕不再使用燃煤發電，機組全改天然氣發電，另外，不要阻擋第三天然氣接收站，才是正確的做法。藻礁已經是假議題，大部份環團和政府都已達成協議，只剩少數環團和國民黨還在阻擋，為了藻礁不蓋三接，寧可要重啟核四？真不知道還有多少人會相信？

雖這次公投案，社會雖紛紛擾擾，但筆者還是正面看待，因這是一次台灣公民教育進化的機會，過去的選舉，議題都不具那麼專業性，但這四個議題，已牽涉到台灣的能源轉型、經濟發展、國際貿易、台美關係、國際地位……等面向，不是簡單的口號可以斷論的，但公民只要願意理性思辨，就能辨識真偽，因此，公投前要讓台灣公民好好的討論、思辨才是當務之急，只要運用理性思考，就不難破除「重啟核四」救空污這種自欺欺人的口號了。

（雲林科技大學通識教育中心哲學助理教授）

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