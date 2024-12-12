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自由開講》人民幣建構國際化的強國夢碎

2024/12/12 08:30

◎ 何翊瑞

近年來中共總書記習近平大力推動人民幣國際化，想要藉此擺脫美元貿易，甚至更希望能夠取代美元成為市場上的主導地位；雖然人民幣在俄烏戰爭中躍升為全球第四大支付貨幣，但其交易量仍與美元差之甚遠。倘若中共想要聯合俄國進行兩國跨境貿易，試圖加強人民幣的交易使用量，並尋求對於美元的依賴能逐漸的削減，儘管中共曾在2023年峰會上嘗試欲與金磚國家（BRICS）討論去美元化的問題，也有其他國家表達參與的意願，但依據國際貨幣基金組織（IMF）統計，在2024年第一季美元仍佔全球外匯存底的59%，眾多分析師認為，人民幣的追蹤指標顯示仍與美元、歐元有著極大的差距

在中共的經濟與貿易規模上，即便增加人民幣在國際間使用率，但必須解決其根本問題為「資本管制」，資金無法自由進出。（彭博）在中共的經濟與貿易規模上，即便增加人民幣在國際間使用率，但必須解決其根本問題為「資本管制」，資金無法自由進出。（彭博）

在中共的經濟與貿易的規模上，即便增加它的人民幣在國際間使用率，但必須解決其根本問題為「資本管制」，「資金無法自由進出」

據《華爾街日報》指出，中共經濟衰退，地方政府財政緊張，到今年6月底多達2,540億美元的資金，在短短不到一年的時間內，連續避開了中共內部的監管從而流出中國，導致資金外流的趨勢讓資本管制更加嚴格實施

除此之外，截至目前為止，人民幣之所以難以取代美元地位還有以下五大原因：

一、無法建立人民幣的可信度。

二、幣值趨於不穩定性狀態。

三、國際市場無法進行高度流動性。

四、中共國家的政局動搖。

五、安全與避險性不足。

川普看準了美元近期強勢回歸，連同美國的就業市場依然穩健，獨斷要求「金磚國家」需承諾不創建新的貨幣或支持任何可能取代美元的貨幣，否則將面臨100%的關稅。（路透）川普看準了美元近期強勢回歸，連同美國的就業市場依然穩健，獨斷要求「金磚國家」需承諾不創建新的貨幣或支持任何可能取代美元的貨幣，否則將面臨100%的關稅。（路透）

然而，美國準總統川普正是看準了美元近期強勢回歸，連同美國的就業市場依然穩健，進而在11月30日獨斷要求「金磚國家」需承諾不創建新的貨幣或支持任何可能取代美元的貨幣，否則將面臨100%的關稅，哪怕金磚五國在國際貨幣上的合作是最有前景的領域，但由於內部意見分歧導致進展緩慢，容得川普進行關稅嚇阻，否則在這些共同利益國家中，一旦完成整合，就會形成一個對於美國本身有著一個很大的制約因素的存在。

（作者為中正大學戰略暨國際事務研究生）

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