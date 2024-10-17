自由開講》百姓存款變籌碼，救市計畫開賭啦！

◎張亞柔

中共政治局9月26日召開經濟會議，討論宏觀經濟問題。會議上，中共首次承認中國經濟「出現新情況和問題」，並提出要推出新政策，刺激經濟增長。提出包括加大財政和貨幣政策的逆周期調節力度，保證必要的財政支出，並通過降息和向市場注資來救市等政策，此次會議的時間點相當不尋常，反映出中國經濟面臨嚴峻挑戰。

房地產市場是中國的經濟支柱，佔GDP的四分之一以上，近年大型房企接連爆發債務危機拖垮經濟，成為救市重點。（路透檔案照）

房地產市場成為救市重點

房地產市場是中國的經濟支柱，佔GDP的四分之一以上，然而，自2021年中共開始對房地產行業進行「去槓桿化」整頓，並收緊銀行貸款後，大型房企接連爆發債務危機，導致房地產市場迅速下滑，此次會議強調房地產市場的「止跌回穩」，推出調整住房限購政策、降低存量房貸利率、支持盤活閒置土地等措施，試圖穩定該市場，防止惡化加劇。

請繼續往下閱讀...

中共的救市措施主要可以分為以下幾個方面：

1.房地產市場調控：調整住房限購政策、降低存量房貸利率、盤活閒置土地，試圖穩定房價和促進房地產市場回暖。 2.金融政策調整：降息、下調存款準備金率，提供更多流動性資金，並斥資支撐股市，向市場注入資金以提振經濟。 3.長期資金入市：鼓勵養老金、社保基金和保險資金等長期資金進入股市和房市，支持資本市場。 4.地方政府紓困：發行債券為地方政府提供資金，緩解其債務壓力，幫助推動公共支出和基礎建設。

救市措施成效有限

中共推出一系列救市政策，但多數民眾對其成效持懷疑態度，房地產市場的過度供應是此次危機的主要原因，中國有大量空置的房屋，但90%的中國家庭已經擁有房產，因此，即便房價下跌，消費者也無意購買新房，使中共的刺激措施難以發揮實效。

豪賭百姓存款和養老金

中共的救市措施不僅限於房地產市場，還包括金融市場的巨額注資，9月24日到27日，中國央行及其他金融監管機構宣布一系列經濟刺激政策，內容包括降息、下調存款準備金率、降低抵押貸款首付比例等，此外，當局還計劃向金融市場注入約1萬億元人民幣的長期流動性資金，並斥資8000億元支撐股市。這些資金來源包括百姓的存款、社保基金和養老金。上述措施實質上是一場賭局，中共當局將百姓的儲蓄和養老金當作賭注，冒險投入到風險極高的市場中，隨著中共一再降低準備金率，金融機構的風險也不斷上升，最終恐引發銀行倒閉潮。

養老金入市引發擔憂

為提振低迷的股市和房市，中共將養老金和保險資金投入市場。這一政策引發廣泛擔憂。專家指出，中國的樓市和股市目前是最不穩定的行業，中共當局將養老金等長線資金，投入這些高風險市場，無異於將百姓的養老保障置於危險中。中共此舉是用行政手段挽救市場經濟，然而，可能適得其反，導致更嚴重的經濟危機。

為提振低迷的股市和房市，中共將養老金和保險資金投入市場。這一政策引發廣泛擔憂。（截圖自中國百度）

中共當局試圖利用貨幣政策來穩定經濟，卻未考慮到內部結構性的問題，隨著房地產市場的持續低迷，失業率上升和金融風險加劇，未來中國經濟的走向仍然充滿不確定性，中共的救市政策是否能挽回經濟頹勢，尚待時間來檢驗，然而，可以確定的是，中共的救市政策使民眾的生活陷入困境，面對未來的不確定性，將使民眾更加迷惘。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法