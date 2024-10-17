晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》百姓存款變籌碼，救市計畫開賭啦！

2024/10/17 11:30

◎張

中共政治局9月26日召開經濟會議，討論宏觀經濟問題。會議上，中共首次承認中國經濟「出現新情況和問題」，並提出要推出新政策，刺激經濟增長。提出包括加大財政和貨幣政策的逆周期調節力度，保證必要的財政支出，並通過降息和向市場注資來救市等政策，此次會議的時間點相當不尋常，反映出中國經濟面臨嚴峻挑戰。

 房地產市場是中國的經濟支柱，佔GDP的四分之一以上，近年大型房企接連爆發債務危機拖垮經濟，成為救市重點。（路透檔案照）房地產市場是中國的經濟支柱，佔GDP的四分之一以上，近年大型房企接連爆發債務危機拖垮經濟，成為救市重點。（路透檔案照）  

房地產市場成為救市重點

房地產市場是中國的經濟支柱，佔GDP的四分之一以上，然而，自2021年中共開始對房地產行業進行「去槓桿化」整頓，並收緊銀行貸款後，大型房企接連爆發債務危機，導致房地產市場迅速下滑，此次會議強調房地產市場的「止跌回穩」，推出調整住房限購政策、降低存量房貸利率、支持盤活閒置土地等措施，試圖穩定該市場，防止惡化加劇。

中共的救市措施主要可以分為以下幾個方面：

1.房地產市場調控：調整住房限購政策、降低存量房貸利率、盤活閒置土地，試圖穩定房價和促進房地產市場回暖。

2.金融政策調整：降息、下調存款準備金率，提供更多流動性資金，並斥資支撐股市，向市場注入資金以提振經濟。

3.長期資金入市：鼓勵養老金、社保基金和保險資金等長期資金進入股市和房市，支持資本市場。

4.地方政府紓困：發行債券為地方政府提供資金，緩解其債務壓力，幫助推動公共支出和基礎建設。

救市措施成效有限

中共推出一系列救市政策，但多數民眾對其成效持懷疑態度，房地產市場的過度供應是此次危機的主要原因，中國有大量空置的房屋，但90%的中國家庭已經擁有房產，因此，即便房價下跌，消費者也無意購買新房，使中共的刺激措施難以發揮實效。

豪賭百姓存款和養老金

中共的救市措施不僅限於房地產市場，還包括金融市場的巨額注資，9月24日到27日，中國央行及其他金融監管機構宣布一系列經濟刺激政策，內容包括降息、下調存款準備金率、降低抵押貸款首付比例等，此外，當局還計劃向金融市場注入約1萬億元人民幣的長期流動性資金，並斥資8000億元支撐股市。這些資金來源包括百姓的存款、社保基金和養老金。上述措施實質上是一場賭局，中共當局將百姓的儲蓄和養老金當作賭注，冒險投入到風險極高的市場中，隨著中共一再降低準備金率，金融機構的風險也不斷上升，最終恐引發銀行倒閉潮。

養老金入市引發擔憂

為提振低迷的股市和房市，中共將養老金和保險資金投入市場。這一政策引發廣泛擔憂。專家指出，中國的樓市和股市目前是最不穩定的行業，中共當局將養老金等長線資金，投入這些高風險市場，無異於將百姓的養老保障置於危險中。中共此舉是用行政手段挽救市場經濟，然而，可能適得其反，導致更嚴重的經濟危機。

為提振低迷的股市和房市，中共將養老金和保險資金投入市場。這一政策引發廣泛擔憂。（截圖自中國百度）為提振低迷的股市和房市，中共將養老金和保險資金投入市場。這一政策引發廣泛擔憂。（截圖自中國百度）

中共當局試圖利用貨幣政策來穩定經濟，卻未考慮到內部結構性的問題，隨著房地產市場的持續低迷，失業率上升和金融風險加劇，未來中國經濟的走向仍然充滿不確定性，中共的救市政策是否能挽回經濟頹勢，尚待時間來檢驗，然而，可以確定的是，中共的救市政策使民眾的生活陷入困境，面對未來的不確定性，將使民眾更加迷惘。

（作者為自由業

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書