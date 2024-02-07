自由廣場》﹙林保華專欄﹚千股跌停，亡國之兆？

二月五日，台灣股市已第二個交易日站上一萬八千點封關，迎接龍年到來。這是二○二二年一月五日台股創造史上最高點一八六一九點後，試圖在龍年再次挑戰新高位。反觀中國，雖聲稱用兩兆人民幣救市，二月五日降準兩碼向市場釋出一兆人民幣，但當天仍有超過一千家A股一度跌停牌，收盤時上證指數勉強站上兩千七百點。

其實中國股民信心早已崩潰，週五（二月二日）盤中最低二六六六點，收盤二七三○點，週跌幅超過六%，股民紛至美國駐中國大使館的官方微博留言，因為只有在那裡，微博的言論自由才稍有保障。然而要在微博的何處留言，才可與中國股市相關呢？正好有一篇有關長頸鹿保育的文章，股民於是留言：「要不要保護我，長頸鹿是生命，我也是啊」，還有「我有罪，以前一直沒有認清西方資本主義的偉大」、「我為以前反美而誠懇的道歉」、「真正能讓百姓暢所欲言的盡是我們曾經深惡痛絕的美國駐華大使館的微博」、「快來救救我們吧，兩億被剝削的股民已經準備好歡迎你們了」等等，最犀利的則說這是「亡國徵兆」。

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我在多年前指出，中國最不缺的就是「帶路黨」，八國聯軍之役，哪怕「扶清滅洋」喊得再兇，洋人一來就變身成為帶路黨，慈禧落荒而逃。抗戰八年，有汪精衛組織南京政府，也有「一分抗日，兩份宣傳，七分壯大」，把矛頭對著國民政府，後來再向日本致謝的毛澤東。習近平搞一帶一路，簡稱「帶路」，簡直就是自戕。如今開始應驗了嗎？

救市有沒有希望？習近平的力量與市場力量哪個大？而且要長期看，不是短期的暴力救市。習近平已把懂金融經濟的官員逐步換成自己人，李克強還死於非命，許多官員與專業人才遂多一事不如少一事進而躺平。中國股市目前的崩盤，是習近平一系列錯誤路線導致，特別是打殺最有活力的民營企業，為軍事擴張與國內維穩而不惜代價，政經排外，再就是在「帶路」大撒幣，在武漢肺炎期間大搞「清零」，耗盡人民與國家的財富，但習拒絕認錯，只會微調說謊而一路錯下去。

這兩年香港《國安法》針對美國等「外國敵對勢力」，中國的《間諜法》也是如此；這些向外國敵對勢力尋求自保的中國股民，習近平的秋後算賬絕不會手軟。但這些股民已經傾家蕩產，從有產者變為毫無牽掛的無產者；習近平錯誤路下犧牲的無數人民也成為無產者與失業者，他們將形成一股反抗的巨流。馬克思、恩格斯在《共產黨宣言》說：「無產者在這個革命中失去的只是鎖鏈。他們獲得的將是整個世界。」習近平相信《共產黨宣言》嗎？

再過幾天就是龍年了，中國人又自稱是「龍的傳人」，在雙龍夾殺下，中國會不會出現驚天動地的事件？小熊維尼要逃往哪裡？

（作者為資深時事評論員）

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