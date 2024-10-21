社論》中國經濟回春只是一種奢望

中國深滬、香港股市，近年低迷不振，尤其港股從領先台股最高近兩萬點，到落後台股近六千點，與全球資本市場一片欣欣向榮、頻創新高的景象，形成強烈對比。中國在九月二十四日祭出二○○八年金融海嘯以來，最大的救市措施，預估為股市、房地產注入約四．六兆人民幣。中國股市受此激勵，兩週時間上漲逾兩成，港股一度重新超越台股，但隨後皆陷入盤整。加上中國近日公布第三季經濟成長年增率為四．六％，雖略高於經濟學家的預期，但中國GDP成長約在五％，不復往昔榮景，似乎已成新常態。在基本面衰退下，中國為資本市場打了強心針，帶來股市大反彈，反映的是經濟回春，或者只是股市下挫過程中的「死貓跳」？值得深入探討。

中國經濟在習近平主政後百病叢生，成長率急劇降速，有如「失速列車」，引發是否淪入日本「失落三十年」覆轍的爭論。一九八○年代，日本經濟處於高峰，被譽為「日本第一」，經濟實力看似可能超越美國，但過熱的金錢遊戲帶來泡沫化危機，從此經濟成長停滯，房市、股市急劇下降，日股最高點與最低點竟相差三萬點，可見修正之嚴重。近年，故首相安倍晉三提出「改革三箭」，包括︰貨幣政策、財政政策與結構改革。此一政策歷經十二年，各任首相大致遵循「安倍三箭」精神，始有績效產生，日股最近甚至突破歷史新高，站上四萬點新高，日本經濟顯然有了轉折向上的明顯跡象。相對的，中國經濟近年卻下滑不止，部分學者認為係罹患與日本相同的「資產負債表衰退」病症，預測可能步入經濟失落三十年覆轍。尤其，中國從二○○八年以來，提振經濟的措施多屬貨幣政策範疇，也就是向資本市場大撒幣，期待增加流動性，活化委靡不振的股市、房市。但這些措施只有短暫效果，卻可能製造出另一波的金錢遊戲，使資本市場再度面臨崩壞慘狀。

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另外，這些年來中國政府的補貼政策，根本不是結構改革，而是將資金挹注在其所欲扶植的產業，一般民眾並未受惠，因此產生兩大負面效應。一是對產業的龐大補助，造成中國企業不必顧慮成本問題而大幅增產，形成嚴重產能過剩，卻因國內消費不振，只能以低價向國外傾銷，嚴重衝擊歐美國家的產業，紛紛以提高關稅反制，成為近年貿易戰的癥結。美國官員一再指責中國的補貼導致產能過剩，美國必須透過「堅定且針對性」的關稅來對抗，以保護美國具有戰略意義的工業，減少對中國的依賴。在這個背景下，即將卸任的拜登總統在九月底，根據懲罰性的《三○一條款》，大幅提高中國進口商品關稅。加上意圖重返白宮的川普是美中貿易戰的發動者，顯見美國大選之後，無論民主黨或共和黨何者勝出，抗中的基調應該不會改變。而歐盟對中國的低價傾銷同樣反應強烈。歐洲央行前總裁德拉吉日前發出警告：歐盟若持續各自為政，不能有力回應中國產業競爭，未來歐洲恐淪為「工業博物館」。在歐中對抗中，汽車產業將是焦點。根據美國戰略與國際問題研究中心調查，從○九年到二三年間，中國政府對電動車產業的補貼已高達二三○九億美元，使得歐洲的汽車業大受打擊，因此，歐盟成員國無畏中國的反制，於十月四日表決通過對中國電動車徵收最高達三十五．三％反補貼稅。可見中國低價傾銷，已是歐美國家的切身之痛，貿易戰將由美中對抗擴大為全球性規模，使中國成為全球自由經濟體的公敵。

再者，政府補助不及於一般庶民，即使在疫情期間「封城鎖國」的惡劣情況下，仍未對民眾有實質的補貼，乃是民間消費低迷的重要因素。而中國過去得以快速成長，本質上是「債務驅動」模式所致，但此一型態終必難以為繼，中國經濟轉型或解決困境的正確藥方，在於仰賴民間消費力的提升，才能使經濟成長的成果化為生活品質的改善。而經濟基本面的轉型與改善，應是鼓勵企業的創新研發，而非一味補貼，只追求量的成長。可惜的是，中共治理下的最大創造力，不在產業內涵的提升，而是創造諸如「新質生產力」之類的亮麗口號，替習近平的錯誤經濟政策塗脂抹粉。

總之，所謂「九二四救市措施」，因為向金融市場注入龐大資金，必然產生激勵效果。但這只是短期效應，若沒有進行結構性改革，中國經濟下滑恐將成為長期趨勢。然而，習近平主政下的經濟政策與路線都不是改革，反而是大倒退。例如「國進民退」，形同抹殺最有生產力的民間企業，而將績效不彰的國營企業變成經濟的主體；此外，黨對企業的控制力道亦大大強化。習近平的經濟政策有如毛澤東「土法煉鋼」、「自力更生」等民粹路線的復辟。尤有甚者，習近平被塑造成英明偉大的領導人，不容任何異議與質疑，在此情況下，中國經濟不再下挫，已是萬幸，要談復甦，簡直是一種奢望。

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