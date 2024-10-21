晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》中國經濟回春只是一種奢望

2024/10/21 05:30

中國深滬、香港股市，近年低迷不振，尤其港股從領先台股最高近兩萬點，到落後台股近六千點，與全球資本市場一片欣欣向榮、頻創新高的景象，形成強烈對比。中國在九月二十四日祭出二○○八年金融海嘯以來，最大的救市措施，預估為股市、房地產注入約四．六兆人民幣。中國股市受此激勵，兩週時間上漲逾兩成，港股一度重新超越台股，但隨後皆陷入盤整。加上中國近日公布第三季經濟成長年增率為四．六％，雖略高於經濟學家的預期，但中國GDP成長約在五％，不復往昔榮景，似乎已成新常態。在基本面衰退下，中國為資本市場打了強心針，帶來股市大反彈，反映的是經濟回春，或者只是股市下挫過程中的「死貓跳」？值得深入探討。

中國經濟在習近平主政後百病叢生，成長率急劇降速，有如「失速列車」，引發是否淪入日本「失落三十年」覆轍的爭論。一九八○年代，日本經濟處於高峰，被譽為「日本第一」，經濟實力看似可能超越美國，但過熱的金錢遊戲帶來泡沫化危機，從此經濟成長停滯，房市、股市急劇下降，日股最高點與最低點竟相差三萬點，可見修正之嚴重。近年，故首相安倍晉三提出「改革三箭」，包括︰貨幣政策、財政政策與結構改革。此一政策歷經十二年，各任首相大致遵循「安倍三箭」精神，始有績效產生，日股最近甚至突破歷史新高，站上四萬點新高，日本經濟顯然有了轉折向上的明顯跡象。相對的，中國經濟近年卻下滑不止，部分學者認為係罹患與日本相同的「資產負債表衰退」病症，預測可能步入經濟失落三十年覆轍。尤其，中國從二○○八年以來，提振經濟的措施多屬貨幣政策範疇，也就是向資本市場大撒幣，期待增加流動性，活化委靡不振的股市、房市。但這些措施只有短暫效果，卻可能製造出另一波的金錢遊戲，使資本市場再度面臨崩壞慘狀。

另外，這些年來中國政府的補貼政策，根本不是結構改革，而是將資金挹注在其所欲扶植的產業，一般民眾並未受惠，因此產生兩大負面效應。一是對產業的龐大補助，造成中國企業不必顧慮成本問題而大幅增產，形成嚴重產能過剩，卻因國內消費不振，只能以低價向國外傾銷，嚴重衝擊歐美國家的產業，紛紛以提高關稅反制，成為近年貿易戰的癥結。美國官員一再指責中國的補貼導致產能過剩，美國必須透過「堅定且針對性」的關稅來對抗，以保護美國具有戰略意義的工業，減少對中國的依賴。在這個背景下，即將卸任的拜登總統在九月底，根據懲罰性的《三○一條款》，大幅提高中國進口商品關稅。加上意圖重返白宮的川普是美中貿易戰的發動者，顯見美國大選之後，無論民主黨或共和黨何者勝出，抗中的基調應該不會改變。而歐盟對中國的低價傾銷同樣反應強烈。歐洲央行前總裁德拉吉日前發出警告：歐盟若持續各自為政，不能有力回應中國產業競爭，未來歐洲恐淪為「工業博物館」。在歐中對抗中，汽車產業將是焦點。根據美國戰略與國際問題研究中心調查，從○九年到二三年間，中國政府對電動車產業的補貼已高達二三○九億美元，使得歐洲的汽車業大受打擊，因此，歐盟成員國無畏中國的反制，於十月四日表決通過對中國電動車徵收最高達三十五．三％反補貼稅。可見中國低價傾銷，已是歐美國家的切身之痛，貿易戰將由美中對抗擴大為全球性規模，使中國成為全球自由經濟體的公敵。

再者，政府補助不及於一般庶民，即使在疫情期間「封城鎖國」的惡劣情況下，仍未對民眾有實質的補貼，乃是民間消費低迷的重要因素。而中國過去得以快速成長，本質上是「債務驅動」模式所致，但此一型態終必難以為繼，中國經濟轉型或解決困境的正確藥方，在於仰賴民間消費力的提升，才能使經濟成長的成果化為生活品質的改善。而經濟基本面的轉型與改善，應是鼓勵企業的創新研發，而非一味補貼，只追求量的成長。可惜的是，中共治理下的最大創造力，不在產業內涵的提升，而是創造諸如「新質生產力」之類的亮麗口號，替習近平的錯誤經濟政策塗脂抹粉。

總之，所謂「九二四救市措施」，因為向金融市場注入龐大資金，必然產生激勵效果。但這只是短期效應，若沒有進行結構性改革，中國經濟下滑恐將成為長期趨勢。然而，習近平主政下的經濟政策與路線都不是改革，反而是大倒退。例如「國進民退」，形同抹殺最有生產力的民間企業，而將績效不彰的國營企業變成經濟的主體；此外，黨對企業的控制力道亦大大強化。習近平的經濟政策有如毛澤東「土法煉鋼」、「自力更生」等民粹路線的復辟。尤有甚者，習近平被塑造成英明偉大的領導人，不容任何異議與質疑，在此情況下，中國經濟不再下挫，已是萬幸，要談復甦，簡直是一種奢望。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書