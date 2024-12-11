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曹興誠八不居士》王金平的謬論，應予嚴厲駁斥

王前院長的論述，和老國民黨的論述，犯的都是同一個毛病，就是概念和定義含混，邏輯也顛倒錯亂。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2024/12/11 13:46

◎ 曹興誠


前立法院院長王金平近日主張：「兩岸主權同而不分，治權互不隸屬」，結果藍、綠陣營都不買帳，可說遭到夾擊

王前院長的論述，和老國民黨的論述，犯的都是同一個毛病，就是概念和定義含混，邏輯也顛倒錯亂。

前立法院長王金平（左五）近日主張：「兩岸主權同而不分，治權互不隸屬」，結果藍、綠陣營都不買帳。（記者方賓照攝）前立法院長王金平（左五）近日主張：「兩岸主權同而不分，治權互不隸屬」，結果藍、綠陣營都不買帳。（記者方賓照攝）

就主權而言，1948年聯合國通過的人權宣言明確指出「主權在民」；也就是說，台灣主權由台灣人擁有，中國各省、市的主權由中國各省、市人擁有，主權歸屬十分清楚。

山東人的主權和上海人的主權絕不相同。「主權同而不分」，那是共產黨的說法；共產黨利用這種說法，把所有中國人民主權都霸佔成為共產黨的特權。所以王金平的主權論，是替共產黨宣傳（為匪宣傳），完全不符聯合國人權宣言的旨意

至於治權的產生，需要主權所有人的授權。中共對中國人的統治是非法的，因為他們的治權並未經過中國人的投票授權。台灣政府則有充分的合法性，因為經過台灣人民的投票同意

中共2018年修改憲法，謊稱「台灣為中華人民共和國不可分割的領土」，這是公然偽造文書，侵佔台灣人的主權

台灣人如果不公開駁斥中共的憲法偽造文書，就等於默認台灣的主權屬於中華人民共和國如果台灣人失去主權，當然也就失去了治權。而既然沒有了治權，又如何能主張「兩岸治權互不隸屬」？

王金平倡議的兩岸論述和馬英九（見圖）以前想以「一中」去討好中共，以「各表」欺騙台灣人的手法，如出一轍。（資料照）王金平倡議的兩岸論述和馬英九（見圖）以前想以「一中」去討好中共，以「各表」欺騙台灣人的手法，如出一轍。（資料照）

王金平的論述，希望在主權問題上製造模糊，以討好中共；又希望以「治權互不隸屬」來討好台灣人；這和馬英九以前想以「一中」去討好中共，以「各表」欺騙台灣人的手法，如出一轍

這些老國民黨黨員，一直在兩岸之間嘗試做主權買辦，卻觀念落伍、邏輯錯亂，他們對台灣主權的傷害巨大無比，我們必須加以嚴厲譴責

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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