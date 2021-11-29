自由開講》國民黨四大公投開始露餡、崩解！

陳慶坤

四大公投案投票日倒數，重啟核四公投領銜人黃士修，點名新北市長侯友宜未動員公投，恐讓全線潰堤，「侯友宜若背負戰犯之名，政治生涯將終結」。黃士修氣勢凌人，好大的口氣，但已經開始露出「馬」腳，居心叵測之心已引起天怒人怨！

黃士修昨在奔騰講座「核四公投案：正義的對決中直言，侯友宜身為新北市長，稱不想要核廢料放在新北市，「侯市長你多慮了！」以新北市的位置，核廢最終處置不可能放在新北市？那麼請問黃士修，要不然要放在哪裡？是否直說無妨！毫無「核電專業」背景的小混混大談「重啟核四」？

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根據媒體最新民調，新北市四項公投同意支持度偏低，在各縣市中多半敬陪末座。這種氣氛不是民進黨造成的，完全是中國國民黨自己造成的；四大公投國民黨聲聲愛台灣，但經過理性、科學的辯證，請問有哪一項站得住腳？哪一項不是在「造亂」、「貽禍」台灣！

副總統賴清德昨天在基隆慶安宮表示，四項公投案分別牽涉台灣環境、能源、經濟和民主安全，環環相扣，面對中國威脅，台灣不能失信於美國、不能失信於國際社會。真是一言中的，凸顯國民黨不講道理，就是要亂下去！甚至已經自亂陣腳！

黃士修何許人？竟然厚顏稱「侯友宜若背負戰犯之名，政治生涯將終結」。對此，侯友宜昨受訪表示，尊重民意，他永遠站在人民健康、國家安全、產業發展三個主軸全力以赴，真是義正嚴詞。事實上，黃士修膽敢明目張膽取代朱立倫的發言權，視「朱」為無物，完全靠的是馬英九與韓國瑜精神遺毒？

黃士修（右）何許人？竟然厚顏稱「侯友宜若背負戰犯之名，政治生涯將終結」。對此，侯友宜（左）昨受訪表示，尊重民意，他永遠站在人民健康、國家安全、產業發展三個主軸全力以赴，真是義正嚴詞。（報社合成）

黃士修是馬英九口中的：「我們的黃士修」先生，以核養綠公投就是他提出來的。坐實這位毫無「核電專業」背景的小混混大談「重啟核四」之謬論！另一方面，自從韓國瑜參選總統敗選被罷免之後，看似退隱江湖，但這股韓國瑜「盲流」依然存在，已經轉化為趙少康的「戰鬥藍」作為集結。

黃士修承襲自這兩股勢力：既有馬英九不散的「促統幽靈」，復有韓國瑜勢力「亂鬥靈魂」企圖「復辟」。黃士修意欲登上激進「深藍共主」的司馬昭之心已經揭露無遺；這也是他無視於黨主席朱立倫與百里侯侯友宜存在的最大背後支撐力量。因此，及早排除侯友宜？進窺國民黨下屆總統的提名參選。

自此，居心叵測的國民黨四大公投開始露餡、崩解！12月18日四大公投，良善的台灣人，我們目睹中國國民黨在台灣70年的蠻橫、宰制，假公濟私「大亂鬥」，台灣人應該覺醒，投下四個不同意！

（哲學博士 大學助理教授）

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