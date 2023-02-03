自由開講》中共無權控制美議長麥卡錫來台 同樣無權干預台灣國家正常化

張天泰



美國聯邦眾議院新任共和黨議長麥卡錫（Kevin McCarthy）計劃今年春季訪問台灣，五角大廈為此預做準備，麥卡錫今天在回應媒體有關北京警告他不要訪問台灣的問題時，直言：「我不認為中國能命令我能去哪裡。」筆者認為中共不能控制美眾議院議長麥卡錫來台，同樣無權干預台灣國家正常化，筆者論述如下。

美國聯邦眾議院新任議長麥卡錫強調，中國對於他的行程沒有干涉的餘地。（路透社）

一、美中晶片競爭：拜登全面禁令封鎖 中國半導體遭美制裁難存活

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美國總統拜登（Joe Biden）在2022年10月祭出禁令，禁止美國先進晶片/晶片設備供應中國業者，並於12月將包括長江存儲（YMTC）在內的十幾家陸企加入實體清單，再加上中國半導體產業內部，還有不少晶片研發項目暴雷、爛尾，又因政府積極補貼而延伸出高官貪腐等亂象，危機已內外交迫，此外，中國半導體人才本不足，使中國半導體產業整體情勢更加險峻，目前華為已被美國打趴，中芯國際、華虹、長江存儲、長鑫存儲等四家中國家半導體遭美制裁已難存活。

二、美中軍力實戰經驗懸殊：共軍零實戰經驗必踢鐵板

美軍事專家近年來指出共軍實力雖快速成長，最大的弱點是缺乏實戰經驗，因美軍20年打過10場戰爭遠勝共軍45年零實戰經驗，也因美國軍力對中國有壓倒性的優勢，美國在國內生產總值 （GDP）、技術和軍費開支方面超過中國，而美國在指揮、控制、通信、計算機、情報、監視和偵察 （C4ISR） 以及空中、水面和水下武器系統，自冷戰結束以來，美國已在軍事上花費了 19 萬億美元，軍力支出比中共多出16萬億美元，幾乎是同期世界其他國家支出的總和，且最關鍵的是，中共沒有應對過任何外部危機，也沒有打過現代歷史上的全面戰爭，美國軍力和中國軍力間存在實戰技術差距。

三、台灣牽動全球科技業生命：台灣晶片在美中科技戰中扮演關鍵角色

台灣生產全球近60%晶片（其中逾90%高階晶片由台積電生產），處於全球半導體產業鏈的關鍵位置，因台灣重量級科技人才早年皆在美國接受優良教育，替台灣高科技產業打下良好基礎，例如1950年代赴美國麻省理工學院（MIT）就讀的台積電（TSMC）創辦人張忠謀、取得美國史丹佛大學（Stanford University）博士學位的前台積電共同營運長蔣尚義，第二，台灣政府1980年代有系統的推動高科技產業發展，並於1979年成立「新竹科學園區」，第三為台灣企業具備再投資「資本密集型」半導體產業的長期能力和決心，第四為美國強調「品牌思維」，因現今台灣企業對品牌經營野心不大，故台灣企業是美國最佳合作夥伴人選，已有美國學者表示，美國想讓國內半導體完全自主自足是不切實際，台積電擁有優秀的專業員工是關鍵優勢；台積電在全球晶片製造的高市占率重要性，讓OPEC石油國家顯得不起眼。

四、CSIS兵推報告：台美日軍力有嚇阻共軍來犯的能力

美國華府智庫，公布最新台海衝突兵棋推演成果，模擬2026年中國大陸侵略台灣的各種情境，最終結論是共軍慘敗收場死傷上萬，且中國社會大眾長期受中共洗腦，卻已對中共產生信任危機，且共軍一旦潰敗，中國人民發現活在謊言之中，中共公信力盡失，其統治權必從中國內部瓦解，這是中共不敢輕舉妄動的原因，而台灣軍力需進行縝密計畫、資源整合，與政治決心，是有嚇阻共軍來犯的能力，目前台灣急需與日本加強合作、增加空對艦飛彈，增加移動式反艦飛彈、強化陸軍戰力。

最後，美國的科技和軍力仍領先中共，所以當中共無法承擔美國打擊時，便會在人民日報提出中美須找正確相處之道，搞盲目反中共是行不通等求和論調，然而，當中共手握凌駕對方實質權力時，便會立即毀約且進行完全壓迫控制，從香港案例便能得知，台灣目前仍能透過半導體全球優勢，合縱連橫，讓國際民主各國認為協助防衛台灣，就是保護其經濟發展，總言之，中美實力仍有差距，中共無權控制美眾議院議長麥卡錫來台，中共沒有統治過台灣一天，同樣無權說三道四干預台灣國家正常化。

（政治工作者、教育博士）

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