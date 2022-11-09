自由開講》美中晶片大戰已經不是談選邊站的時刻

邱志偉

2022年8月美國總統拜登正式簽署了《2022年晶片和科技法案》（ CHIPS and Science Act 2022），象徵美國對於中國科技戰的全面進攻，這是歷史關鍵的時刻。其重要性不亞於1940年美國對日本的石油禁運（包含各式經濟戰略物資），都是在遏止一個極權國家意圖顛覆世界秩序。當年重慶政府押美國正確，才有後來的抗戰勝利。如今時空進入82年後，還有部分親中藍營人士高呼台灣不可選邊站，要左右逢源，好像全世界只有他最聰明，美國、中國都是任憑玩弄於股掌間。

然而真相是，台灣不是在談選邊站的時刻，因為在科技領域上，台灣從來也沒有換邊站過。

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2022年8月美國總統拜登正式簽署了《2022年晶片和科技法案》（ CHIPS and Science Act 2022），象徵美國對於中國科技戰的全面進攻，這是歷史關鍵的時刻。（美聯社）

美國從2018年開始發動的美中貿易戰，這部份原因出於經濟，但更重要的絕對有政治理由，那就是習近平打破連任制度，中國並無意要走向更開放的體制。加上中共提出《中國製造2025》、一帶一路等政策，美國更認定若中國以極權體制向全球輸出，後果難料。

只可惜藍營親中人士，眼裡只有戰火、只有美國不可信，從沒正視假若世界盡在中國手中，極權體制若更改世界秩序，台灣還能是現在的台灣嗎？我們難以想像台積電被沒收，甚至因為中國的大舉侵入而沒收經營權，不惜摧毀台灣重要命脈產業。甚至逼迫推行的「國進民退」的經營方式，全球進入監控稱霸的世界秩序。

台灣早在1980年代開始，大舉進行高科技產業轉型時代、竹科蓬勃發展的那刻開始，美國為首的科技市場，就已經是台灣產業的核心，中國最多就是生產基地，但人才的來源、技術的來源，從來都不是中國，而是美國，自始根本就沒有選邊站的問題。以大中國情結，想去干預台灣護國神山群的產業，只會讓台灣最終裡外不是人，甚至成為美國等民主陣營不可信的「最熟悉陌生人」。

若真要論晶片法案對台灣的衝擊，以戰略來說，台積電等半導體企業再也不能繼續「韜光養晦」了，就像張忠謀所言，台積電在和平時期可以默默做事，但當前已成地緣政治家必爭之地。美國英特爾為首的半導體商，無法再容忍一家企業可以獨攬全球最先進的製程，甚至價錢還稱公道，讓美國的高成本生產模式備嘗苦果。恰巧也和美國政界憂心中國干預世界秩序，一拍即合。因此，台積電等周邊相關廠商，在美國壓力下必須赴美生產，但這不全然叫做「去台化」，而是商場競爭上分散風險的基本常識，美國不可能樂見單一企業獨霸，而且還在美國境內沒有足夠大的生產基地，但這跟美國意圖藉此拋下台灣，並無必然關係。

只要想一個最單純的問題就好，1979年《台灣關係法》制定、1982年雷根提出的六大保證，這都是台美關係的基石，當時台灣的科技產業根本尚未成熟，台積電更還未創立，當年張忠謀都還在德儀服務。由此可知，美國對台灣的安全承諾，從來就不會因為單一產業而受動搖。但有台積電等半導體公司在美國設廠，影響的不單是台灣，其關鍵更是美國國內政治。

根據媒體訊息，台積電預計在12月上旬於亞利桑那州的12吋晶圓廠，舉行「首部機台移機」儀式，從美國總統拜登受邀，再到美國將派出諸多政府官員出席來看，美國絕不只是將晶片戰視為台灣的承諾，同時也是對美國國內政治的表態。因為台積電的投資案，也象徵是回應拜登的晶片法案，對於美國執政黨來說，是一項相當重要的信心象徵。

在這歷史的關鍵時刻，台灣從來都沒有叫價，或試圖左右逢源的空間，因為台灣不可控中共的極權走向，也不可能改變美國選舉結果。因此，當世界格局改變，美國至多底線是容忍台灣在中國進行成熟製程、提供當地非軍工產業的晶片。但要因此詮釋台灣還有選擇空間，是無視客觀的現實。

台灣有1980年代以來豐碩的科技產業成果，不可否認，美國返台多數人才確實為台灣的經濟發展再創一波高峰。而這不是因為我們有試圖要選邊站，因為我們不曾試圖換過邊。這不單是全球政治經濟的運作方式，更是對習近平二十大後的獨裁體制，必然要做出的選擇。

（立法委員）

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