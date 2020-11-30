自由開講》拜登給習近平的政治訊號

吳應麟

美國總統大選，媒體冊封拜登當選，各國領袖紛紛向拜登發出賀電。川普陣營認為選舉不公，透過法律訴訟進入延長賽。十月開始「驚奇」不斷，到底誰會勝出，全世界都在看。

四年前川普勝選當下，多數媒體報導黑天鵝來了，川普即將帶來混亂。但他撥亂反正，建立國際政經新秩序，透過發動對中國的貿易戰爭，開啟美中新冷戰，讓屈服於中共利益的政商舊勢力退場，改寫已經被中國玩殘、玩爛的國際政經遊戲規則。

請繼續往下閱讀...

然而，自行宣布當選的拜登，籌組的執政團隊名單，又帶給習近平什麼政治訊號呢？

美國總統大選後，媒體冊封拜登（右）當選，川普陣營認為選舉不公，透過法律訴訟進入延長賽，舉世關注。左為中國國家主席習近平。（彭博資料照）

拜登團隊的外交國安幕僚人選，大多來自歐巴馬時期的華府智庫「建制派」，例如提名傑克．蘇利文（Jake Sullivan）擔任白宮國家安全顧問，主掌美國外交國防事務。過去蘇利文最為人知的事蹟是2011年向希拉蕊提出「棄台論」，主張「終止美國對台軍援及軍售，2015年前終止美台防衛安排」換取「中國撤銷美國1.14兆美元債務」。他於2017年更提出美國應該「支持中國和平有序崛起」。

那麼，如果最後是拜登當選，可能有三件事情需要憂慮：

第一，美國將把真正的惡魔黨首領中共給放過，那麼這個獲得喘息機會的惡魔黨首領，即將取得延長壽命作歹代誌的機會，而且會更細緻的手法進行國際的滲透。前中國外交部副部長傅瑩24日在紐約時報發表題為「中美構建競爭─合作關係是可能的」的文章，明白呼籲中美進行「平等和坦誠的談判」，且「準確判斷對方的意圖」。兩國即使不可避免競爭也需合作，設法發展「競合關係」。傅瑩的文章發表後僅一天，習近平向拜登致賀，並意有所指地強調，「希望雙方秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展」。未來對付因為獲得喘息而繼續壯大的中共，即將更加困難。

第二，早在大選期間，拜登就多次發表口號，稱「俄羅斯是美國最大的敵人」。拜登若將主要矛盾炮口從中共轉向俄羅斯，歐洲甚至其他東亞國家，從圈定布林肯和沙利文等奧巴馬（Barack Obama）時期的外交舊部，也意味着拜登政府難免會沿襲奧巴馬時期對俄強勢的外交大方向。原本在川普要求之下要形成一種「全球民主防中連線」這種民主抗共同盟，馬上就會瓦解，進一步被中共各個擊破，中共國際影響力勢必會進一步擴大。

第三，台灣會悲慘，因為川普對中共全面對峙，美中對峙親像一場新冷戰，中共啞巴吃黃蓮，不敢真的回擊美國的中共只能不斷叫囂，如果拜登當選，中共即將將過去美國針對中共漏氣削的面子，轉向台灣施壓來討。

不管如何，如果是民主黨拜登當選，民主黨對台灣的態度，先不論民主黨對中國的對抗態度會不會繼續，但民主黨政府會不會繼續強化美台關係，實在讓人擔憂！

（高雄市民，台灣基進政經私塾學員）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法