自由開講》台灣要防止美國可能重回偏中政策！

林正二

一般預期拜登執政後，將加強國際經貿及政治外交合作。這對我國將是利弊互見。「紐約時報」中文版上月以「世界上最重要的地方：台灣」為題，指出「台灣製造的計算機晶片，在影響力方面，它就是世界上最重要的地方。隨着中美之間冷戰的加劇，這重要性只會繼續增長。」

紐約時報稱台灣是最重要的地方。（翻攝紐約時報官網）

然而，紐時也報導，因美國疫情嚴峻，民眾將用於旅遊、餐飲的開支轉變為大量購買中國進口的家電等日用品，不受美中貿易戰影響。拜登是務實的多邊主義者，重視國際政經利益，加上他對中國仍有感情與期待，迄未譴責中共逮捕黎智英，而且不認為中國是敵對國家，而是經貿與意識形態的競爭「對手」甚至是選擇性合作的「競爭」者。

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由於中國可提供較便宜的日用品給美國社會大眾，預期未來美中經貿關係將較為緊密，並將在氣候變遷、公衛與防止核子擴散等國際議題上合作；高科技上，美則將加強與台灣的合作，並防止中國偷竊與滲透，但亞太軍事戰略上，將沒有川普強硬。

雖然美國會朝野已凝聚抗中護台的共識，通過不少友台法案，但拜登就任後，居於美中仍有不少經貿利益及合作空間，且曾表示擬減少美國防預算，主張加強國際合作力量，以外交手段解決軍事衝突，因此在印太戰略上，可能以國際合作遏阻中國的擴張為主軸，採取更模糊的軍事戰略與戰術，以免刺激中共、雙方劍拔弩張，而能在美中利益交集下，維護台海和平穩定的現狀。

在美國人民普遍不滿中國的大環境下，固然拜登不可能完全重回美中「建設性關係」而讓台灣邊緣化，但有可能在對中國「競爭與議題性合作」的策略中，美中台三邊關係逐漸偏向中國，而不利台灣。

由於習近平已表明並緊密推動「一國兩制統台方案」，加強對台灣的武力恫嚇，縱使拜登較柔軟的對中政策，或可讓中共暫緩對台灣的軍事威嚇，但美國軍事遏阻力量如果不夠強大，將很難阻止中國片面逾越台海現狀。同時，因拜登強調和平，中國可能以政經利益及假借「區域和平」施壓拜登，要求重回歐巴馬時代馬政府接受「九二共識」的美中台關係，俾以「溫水煮清蛙」的方式，加強統台攻勢，而不利台灣的抗中保台。這是拜登當選後，藍營歡欣鼓舞，綠營憂心忡忡的原因。

如果拜登對華政策有上述走向，蔡政府應向美政府嚴正表明，台灣的底線是絕不接受會走向極權中國統一民主台灣的九二「一中」共識，以護衛我國主權；並加強美國會與民間挺台的力量，以防止拜登政府偏向中國。

（退休駐美外交人員）

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