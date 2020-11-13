自由開講》回應〈中美共管台灣要回來了？〉

陳慶坤

昨天自由廣場〈中美共管台灣要回來了？〉一文稱：「拜登（Joe Biden）當選之後，內政優先會是美國政府的首要目標，為了先控制疫情與追求經濟復甦，『一中原則』與『中美共管台灣』將再度成為中美關係的重大政策。」

首先，該文最大的謬誤是：預料傳統美國政府「中美共同管理台灣」的做法很可能再度出現。試問，中美何時「共同管理」台灣？

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一九五四年十二月三日中華民國政府與美國政府簽訂《中美共同防禦條約》，該條約並沒有中（中國）美共同管理台灣這種說法。即使到一九七九年一月一日，美國與中華人民共和國建交，發布聲明時，依第十條規定，美國國務院正式通知中華民國，該條約將於台灣時間一九八Ｏ年一月一日終止。隨後，美國國會通過《台灣關係法》取代，並且沿用《中美共同防禦條約》的部份內容。

很顯然，該文作者別有用心地將一九七九年中美建交，中華民國的主權轉嫁給中華人民共和國，才會稱「中（中國）美共同管理台灣」；看似要台灣警戒謹慎，事實上卻以此誤導讀者「中美共同管理台灣」？

中美何時「共同管理」台灣了？（路透）

其次，該文稱，拜登在中美關係的大架構上，很可能回歸「一個中國」原則。美國的「一中政策」（One China Policy）不等於中國的「一中原則」（One China Principle）。根據《建交公報》的英中版本，美國在「一個中國」政策表述上，英文是「acknowledge」（認知）一詞。問題是，中國官方卻將「acknowledge」翻譯為「承認」，這是中國共產黨居心叵測的邪惡本質。

即使在實務上，從一九七九年到現在，美國正式承認中華人民共和國政府代表中國，但也與中華民國維持「準官方關係」，甚至美國反對中華人民共和國「武力解放台灣」的立場都沒有改變；美國也從未承認或接受「台灣是中華人民共和國的一部分」。由此可見美國並沒有「一中原則」，這是事實毋庸置疑。

僅此回應，以正視聽！

（哲學博士、大學助理教授）

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