自由廣場》中美共管台灣 要回來了？

◎ 蕭徐行

拜登當選之後，抗中仍是美國外交一等一的大事，但內政優先會是美國政府的首要目標，為了先控制疫情與追求經濟復甦，「一中原則」與「中美共管台灣」將再度成為中美關係的重大政策，這是台灣不得不警戒的。

新冠疫情更為肆虐、紓困無門帶來民生經濟困境、激烈的種族仇視，再加上這次選舉種下的藍紅嚴重分裂，都使得拜登必須全心投入內政議題，尤其疫情如何壓制與疫苗如何適用，攸關美國國民健康及國家生存。

請繼續往下閱讀...

總統個人的外交理念，動輒影響國際社會發展與國際秩序與制度。相對於川普總以商業交易、個人喜惡的方式處理全球事務，拜登的行事風格較重視團隊合作、重視專業幕僚、走入國際社會以及重視溝通，目前所知其外交幕僚以歐巴馬時期官員為班底，所以走回傳統的美國外交模式當無疑義。拜登從事政府公職長達四十年以上，加上年事已高，體力與智力能否勝任總統職責的確令人質疑，將來可能多倚重國家安全顧問與國務卿。

也因為回到官僚治國，因此在中美關係的大架構上，很可能回歸「一個中國」原則，完全反轉川普任內近乎一中一台的做法。此外，美國在外交政策上的決策原則將回歸「議題管理」與「外交框架」的既有模式思考，新政府將著重國家利益的得失，不再以個人形象為思考指標。預料傳統美國政府的「中美共同管理台灣」的做法很可能再度出現，這對於已和中國政府搞到極度對立的台灣，相當不利。

民主黨受制於疫情，對於中國問題將暫時無暇多費心力，中美關係將由川普的完全競爭狀態，回歸到傳統「競合」關係。「防中」、「抗中」必先把內政做好，已經是美國的當務之急，縱然中國已經造成世界上多數國家的警戒與不安，但未來兩年，美國顯然必須與中國妥協以先恢復元氣，「一中原則」顯然會再次成為美國與中國妥協的共識之一。

中國的崛起，已經威脅到美國的霸主地位和以美國為首的國際政經架構，而且威脅的時間比原先預期，起碼提早了五年。美國兩黨雖然相互鬥爭嚴重，但面對中國問題，卻罕見地立場一致。為了美國的霸業，拜登一定會持續美國的抗中政策，但是在這段從疫情中復甦回來的困頓時期，是否有實力分身回防台灣，恐怕台灣必須謹慎以對，就算台灣無戰事，中美「共管台灣」勢必回籠。

（作者是獨立評論人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法