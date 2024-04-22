社論》國民黨引爆「中國併發症」

馬習二會後，國民黨立法院總召傅崐萁近日也將帶領部分黨籍立委訪問中國，不顧外界質疑院會期間訪中，是否有「薪水小偷」之虞，與「舔中」之譏。這似乎顯示藍營從成為國會第一大黨，並有白營明助、暗助之下，已經全面升高與民進黨對抗，不但提出各種違憲亂法法案，黨團總召更可以毫無後顧之憂率團訪中，凸顯藍營在馬英九獲得習皇「召見」的恩竉之後，黨內的中國併發症已經發作。

傅崐萁執意訪中，冠冕堂皇的理由是要推動兩岸對話與和平，讓觀光客走進台灣，讓台灣農漁產品行銷到中國，並稱因為政府不做，只好他們去做。而對外界批判在院會期間訪中，有虧國會議員職責，則轉移焦點，反而警告民進黨若在期間搞偷襲，國民黨團在下次院會就會導正回來。其實，傅所以敢放心訪中，憑恃的就是為了政治利益，而甘於淪為小藍的白營黨團，可以在這段期間為傅總召忠誠地看守門戶。然而，此際訪中畢竟觀感不佳，藍營參與熱度不高，訪中團的陣仗顯然不如預期，可能無法達到其所宣稱的二十人規模，使得政治宣示意味大打折扣。深入探討，傅無懼惡評，急於訪中，一則因為馬英九掀起訪中熱方興未艾，自認搭上這股熱潮，有助於鞏固其在國民黨的領導威勢；但更重要的是，顯然是在馬習二會時，習近平提到「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，被認為中國似乎釋出願意開放中客來台觀光，因而傅打鐵趁熱，希望以國會黨團名義，趕赴中國，與中共塑造兩岸和平交流之假象，若中共能在此際宣布開放中客來台，將可收割馬習二會的政治利益，成為最大受益人。所以，傅崐萁的訪中，既有爭搶兩岸代理權的圖謀，更隱含國民黨內權力鬥爭的意味。

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事實上，中國是否開放中客來台觀光，已經不是台灣政治議程上的優先事務。首先，中國一向將觀光客來台，當成一種政治籌碼，宣稱可以提振台灣經濟，但實務上，中客來台充斥著中國的「一條龍」生態鏈，利潤本已微薄，又大部分回流到中國生意人手中。在此情況下，中客來台人數即使達到三、四百萬之鉅，但對台灣的內需助益不大。尤有甚者，在中國停止其觀光客來台期間，台灣部分店家初期確有受到衝擊，但歷經轉型，並多方爭取其它國家旅客，已可有效彌補、替代中國觀光客的空缺。亦即台灣觀光業已逐漸擺脫對中國的依賴，有中客來台，固然歡迎，但中客不來，也不致影響店家的生計，無關宏旨。如果中客明顯是中國操作的政治籌碼，企圖壓迫民進黨政府接受形同投降的九二共識，則當前的台灣已厚植實力，有了拒絕的底氣。尤其，中共常將中客來台作為對台利多，然而，如果中客來台消費是台灣經濟的利多，則每年去中國的台灣旅客更多，更應是中國經濟的利多？由此看來，台灣因中國並未釋出善意而暫停台灣觀光客組團赴中，但未禁止台灣人赴中自由行，可謂守住對等、尊嚴的底線，作法適當，卻常被中國及其在台代理人抹黑為台灣不願開放中客來台，是民進黨政府反中的意識形態作祟。

其實，即使中共開放觀光客來台，也不能代表中國對台灣的善意。一則因為中共如果開放，台灣也必然開放，而以台灣人赴中旅遊人數遠大於中國人來台，誰才真正展現善意，不言可喻。其次，中共在馬習二會、花蓮強震期間，並未停止對台的機艦騷擾，最近甚至宣布啟用W122及W123航路，對我航路安全造成威脅，將會導致區域的不穩定，同時也宣佈對台灣出口的聚碳酸酯，課徵反傾銷稅，以經貿作為施壓台灣的武器。凡此顯示，中共的各種手段只是為了迫使台灣屈服，接受「一個中國」，從來不存在所謂的善意。因此，藍營無論是誰搶到了中共釋出的「利多」，都不能促成兩岸和平與台海穩定，只是充當中共對台統戰的樣板罷了。

在台灣走上民主化與本土化之後，國民黨最受質疑的，乃是始終不能擺脫親中的色彩與立場。馬英九赴中數度哽咽流淚，反映藍營骨子裡的中國基因；即使打著「親美和中」旗幟的現任黨主席朱立倫，實際上是積極「和中」，「親美」似乎是敷衍外界的表面作法，缺乏等距外交的格局與戰略思維。由此可見，藍營普遍承襲中國基因，才會在馬習二會的撩撥下，再度引爆中國併發症。如今的美中對抗，不止是大國崛起的對撞，更是價值觀、生活方式與經濟的全面對抗，除非中共拋棄極權體制，停止軍事挑釁，以及真正實行市場機制，停止對全球輸出過剩產能，願意尊重生命價值，遵守基於規則的國際秩序，否則對抗將呈現惡性螺旋，帶來災難。因此，國民黨只有認同台灣，融入自由民主陣營，才能得到國人的認同；至於頻頻向中共獻媚，只會徒增世人的質疑，自取其辱。

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