自由開講》台美關係未來加強方向

林正二

白宮即將易主，在印太與台海戰略上， 拜登曾表示擬減少美國防預算，主張加強國際合作力量， 以外交手段解決軍事衝突，加上美中經貿關係的可能改善， 是否會促使拜登為了避免跟中共劍拔弩張， 在維持一定遏阻軍力原則下，以加強國際合作的方式抗衡中國， 仍無法確定。

15日美國總統大選選舉人團投票開票結果已經出爐，民主黨候選人拜登（圖）跨過當選門檻。（法新社）

雖然在印太戰略上，對抗極權中國、維護「台海現狀」， 已是美國會兩黨的共識，但拜登的執行方式， 將對台灣產生利弊互見的一些衝擊。美國為了印太地區的安穩， 可能會加強督促兩岸「不得片面改變現狀」； 但美是否有足夠的軍事遏阻力量，以及因為政經利益， 而無法完全制約中國逾越維持現狀的界線，仍有待未來情勢的演變， 才能確知拜登的印太戰略內涵。

請繼續往下閱讀...

對此，蔡政府應針對拜登對台可能的新政策， 全方位地就台灣的全球民主典範、 地緣戰略與高科技產業鏈三大優勢，在美對台策略層面之外， 塑建美不得不保護台灣的新誘因，讓美中關係不影響到美台關係。

由於高達百分之七十以上美國人民不滿中國，國會、 智庫與媒體不斷韃伐中國極權體制，過去三十幾年中國「顯學」 研究已成昨日黃花，台灣應把握良機，以台灣的民主取代中國， 建立研究台灣的新顯學。鑒此，在對美外交論述上， 建議駐美各單位透過全美各地的拜會演講， 跟智庫合辦研討會及撰寫台灣研究報告與著書、 撰文投稿媒體等管道， 加強闡述台灣民主的重要性及強調美國是影響台灣民主發展的重要力 量，俾透過美國價值在台灣的顯現， 彰顯美國民主理念與台美關係的密切連結。台灣公開、 透明及有效率的民主防疫典範， 是擊破中共獨裁政權優於民主國家謊言以及促發中國走上民主之路的 有力武器，為了人類文明價值的延續，拜登政府應珍惜、 全力維護台灣的民主體制。

其次，全力協助美國撲滅疫情。拜登上台後，將傾全力化減疫情， 但仍有有不少地區民眾拒戴口罩等，疫情仍肆虐。

針對美防疫缺失，建議駐美代表處與與各駐處， 善用最近三立電視台與Discovery合作攝製的《 台灣戰役全紀錄》影片併國內提供的防疫措施等資料， 建立台美政府防疫合作平台， 並透過媒體專訪與報導及民間社團演講，廣為宣傳。 如果能建立教導美國民眾加強防疫的網站， 設立防疫電話諮詢專線等給美國民眾參用，透過影片的親身說明， 當能說服拒戴口罩的民眾改變錯誤的觀念，而讓美國疫情大為減少。

如果全美各駐處能成立協助美國人民的防疫資訊網站， 跟各地美國人民接觸，闡述台灣人口如此密集因大家戴口罩， 防疫成效全球第一，並配合影片播映的台灣防疫實例經驗凱切說明， 當能説服拒絕戴口罩的美國人民改變錯誤的觀念，大為緩減疫情， 而感謝台灣。要以這種親身接觸，協助美國人民脫離苦難的「 公共外交」，才有助於台美關係的提升。

筆者今年3月底曾撰文呼籲駐美各處成立防疫平台，指出這是「 千載難逢的機會」。如果有去做，今天美國疫情也不會那麼嚴重（ 太多美國人不願戴口罩，居家隔離與疫情追蹤又做得不好）， 台美關係也會更加緊密。只有贈送口罩， 美國政府只是感謝台灣一下，這只是個外交辭令， 對增進台美關係沒有甚麼幫助； 要讓美國人民感動台灣外交人員拚死拚活協助他們度過難關， 才可以藉由美國人民的力量敦促美政府跨越既有的對台政策領域， 全力協助台灣對抗中國的統台攻勢。

（退休駐美外交人員）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法