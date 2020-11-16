自由開講》美中台關係未來走向探討

林正二

美國國務卿龐皮歐日前公開表示：「台灣一直都不是中國的一部分」。川普執政後，不斷透過「台灣旅行法」等友台法案突破美「一中政策」對台美外交的牽制，讓小英總統過境紐約時，可在我國駐紐約辦事處會見台灣各友邦駐聯合國代表，今年3月更派遣美衛生部長阿札爾高調訪台，在我總統府公開稱呼蔡總統等。嚴格來說，美國這些提升台美關係的作為，只是鬆動美國「一中政策」架構，因為美政府迄今並未修改「美國不支持台灣加入以國家資格為會員國的國際組織」政策。這是修改美一中政策前，必需要做的重要工作。

因此，龐皮歐此項破天荒的公開發言，主要是強調美政府對台灣的「實際作為」，其實已是「默認」台灣是主權獨立國家以自我期許外，也有鞭策拜登執政後，不能跟中國走得太近，應持續提升台美關係之意。

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拜登是務實的自由派。雖然他的中國政策顧問認為需摒棄歐巴馬時代美中「建設性交往」政策，但他們並不贊同「新冷戰」以及與中國全面「脫鉤」的極端作法。

曾擔任拜登副國家安全顧問的拉特納表示，美國應該根據議題跟中國競爭或合作，而不是重演冷戰時期的全面性對抗，這將讓美國失去長遠的競爭力。因此，拜登的中國政策應會走向協調、談判、加強主導力量等方式，以有利美國的議題、選擇性地跟中國交往。對台政策，將依據對中政策執行方向，在美「一中政策」架構中，尋求美中台三邊關係的平衡。

拜登未來是否能順利地對中國執行「競爭與共存」的中間路線，將受美國內外政經環境的影響。此次美大選，民主黨並未如主流媒體預期大勝，川普選票跟拜登差距不太多，民氣很望，加上共和黨明年1月可望贏得喬治亞州參院兩席次，未來仍掌控參院，跟民主黨在眾院的差距縮小，故川普所推動反對中國滲透、以不公平貿易影響美國經濟以及對外應以「美國優先」的「川普主義」，仍將影響美國內政與外交走向。

因此，拜登上台後擬推動的全美基礎建設、綠能產業推動及健保改革等計畫的預算與法案是否能順利通過，共和黨的挺台抗中國會議員將有政治運作空間，可能會視拜登政府是否跟中國走得太近而傷害到台灣，伺機而動。

國際方面，預期拜登將透過國際合作制定貿易規則，促使中國從結構上修改不公平貿易，以減少美中貿易逆差；並在對抗中國銳實力、5G高科技與軍力擴張上，取得國際共識。惟由於歐洲等國疫情與經濟嚴峻，考量經濟的提振仍須仰靠中國，跟美國合作制定的國際貿易規範如無足夠力量迫使中國修改不公平貿易措施，將影響台美關係。

此外，拜登將重返「巴黎氣候協定」，將以綠能產業的推動提振經濟，計劃與中國在潔淨能源產業上合作；加上拜登的多邊主義，未來擬藉由中國施壓北韓與伊朗。因此，在美中經貿利益與國際多邊合作優先，可能對中國作較多妥協的情況下，將影響美台官方來往層級以及美國協助台灣鞏固邦交國的力量。

對此，共和黨友我國會議員，在督促拜登政府落實「台灣旅行法」與「台北法案」等的執行上，其力量的大小與效果，就攸關台美關係是否能持續加強。同時，美國強大的反中民意，也會讓拜登政府妥適拿捏美中台三邊關係的平衡點。對此，我應伺機加強對美國會與民間力量的運用。

此外，在全球高科技產業供應鏈重組上，我國半導體產業有取代中國的功能，台積電在提供美國防工業晶片上將扮演重要角色。由於拜登較注重國際貿易規範，如果蔡政府能如期讓美國萊克豬進口，並排除一些自由貿易障礙，未來四年應有可能跟美國簽署「雙邊貿易協定」（BTA）。未來美台經濟戰略夥伴架構的建構，將可鞏固台美關係，有助於美中台三邊關係的平衡。

在民主價值理念方面，拜登的智囊們認為，贏得價值之爭可為美國在全球爭取更廣泛的支持，抵抗中國的意識形態和治理模式的輸出至為重要，應將人權問題擺在對華政策的關鍵位置上。

在美中對抗，中共不斷透過「大外宣」針對美國嚴峻的疫情，抨擊美式民主無效率，影響美國人心時，台灣應讓美國知道，冷戰時期台美密切的政經文化關係，是促成台灣從黨國威權體制轉變為民主國家的重要導引力量。台灣公開、透明及有效率的民主防疫典範，對比中共隱瞞、強迫與落後的防疫手段，更是擊破中共獨裁政權優於民主國家謊言的有力武器。

台灣公開、透明及有效率的民主防疫典範，對比中共隱瞞、強迫與落後的防疫手段，更是擊破中共獨裁政權優於民主國家謊言的有力武器。（歐新社資料照）

闡述台灣民主建構的過程，將有助於美國人民與政府對自己推動的民主普世價值更有信心，更珍惜台美價值理念的連結，全力護衛台灣的民主。

在印太戰略上，對抗極權中國、守護民主價值，維護「台海現狀」與印太地區的自由開放，攸關美國利益，已是美國會兩黨的共識，拜登政府不可能偏離美國抗中護台的趨勢。雖然多位拜登的中國問題顧問曾表達「重返亞太」的意願，但重視國際合作的拜登，應會加強美日印澳並聯合歐盟等民主國家對抗中國的力量。雖然拜登仍會維持美國遏阻中共擴張的軍力，將持續台美軍事合作，但他強調以外交手段解決軍事衝突，在避免刺激中共、激發台海情勢原則下，將會依兩岸情勢售我武器，以「預防外交」的模糊戰略遏阻中共侵台。

面對未來美中台關係的可能走向，蔡政府應以堅持原則、務實靈活的策略因應，爭取台灣最大利益。

（退休駐美外交人員）

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