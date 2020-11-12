新聞線上》親中反美是一條不歸路

記者陳杉榮

美國總統大選開票結果，拜登勝選，川普落敗，美國總統權力移交，尚待走完憲法程序，或許要等選舉訴訟終結，兩黨支持者才能化開恩怨。台灣，本應謹慎對應美國大選結果，蔡英文政府是否押寶川普，有待觀察，國民黨對川普落敗幸災樂禍，不代表他們支持拜登，這是表面上不能「親中」，卻在骨子裡「反美」的一種症狀，不能小看。

在中國脅迫下，台灣的生存發展並不容易，七十年來，台灣是靠著美國反共的全球戰略，以及居於東亞地緣政治的關鍵樞紐而存在，可以說沒有美國，就沒有台灣，反美親中人士最喜嘲諷「民進黨抱美國人大腿」，這也是事實。國民黨執政時，親美就是國策，「兩蔣父子一樣抱美國人大腿」，沒有人膽敢拿「反美」來反政府或累積政治資本，一九七九年美台斷交後，亦然。

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一九八八年李登輝繼任總統後，終止動員戡亂時期，廢除臨時條款，都是為了建構與中共社會主義獨裁政體有所區隔的民主擋火牆，這是鞏固台灣民主政體的必然步驟。國民黨的既得利益者，在民族主義的催眠下，扭曲李登輝推動民主改革為走「獨台路線」，穿起了民族主義的長袍馬褂，幻想做民國遺老，天天抱著「一個中國」入夢。

二○○○年陳水扁執政，國民黨首度在野，依恃民主開放的社會和穩定的法治制度，這些民族主義者「半暝吃西瓜反症」，公開為匪張目，「親中仇台」突然變成他們的政治信仰，口號上高喊「捍衛中華民國」，政治上卻倒向北京中國，視民進黨為仇敵，「親中」和「仇台」劃上等號，但當時並未公開「反美」。直到二○○八年馬英九執政，懦弱的馬政府成了北京的扈從，中共透過其所掌控和能影響的台灣媒體滲透散播，「反美」的思想毒素公然注入台灣輿論市場。

「親中」和「反美」的思想戰、輿論戰交互為用，二○一八年略見成效，共產黨利用韓粉和泛藍仇視民進黨的共同點，在「假訊息」資訊戰上大勝，並擴大媒體和網路的滲透，想乘勝追擊，拿下台灣總統。所幸台美政府聯手圍堵「假訊息」奏效，二○二○年中共支持的候選人和政黨大敗，稍加遏止歪風。

中國霸權崛起，破壞全球的和平和穩定，川普調整美國對中國的戰略與政策，壓制共產主義對民主國度的擴張，中國想方設法反擊，台灣的政黨也是他們利用的工具。國民黨見川普落敗樂不可支，是因為討厭蔡英文，還是臣服於習近平？請捫心自問。作為台灣主要政黨，一旦走上「親中加反美」的不歸路，無異悖離民主路線，這是非常危險的警訊，台灣人不要輕忽。

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