自由開講》從美國經濟提振與對外經貿策略看未來美中台關係發展

林正二

「外交是內政的延長」。美國疫情又再度飆升，經濟與社會問題很嚴重。不管川普或是拜登當選，美中對抗結構不會改變，但美國可能會配合國內經濟問題的解決，在對華政策執行上作一些調整，只是兩者方法有異，對台灣的利弊也不同，惟一切都以美國國家的利益為優先。國人與其關切誰會入主白宮，卻又無從著力，不如從美國提振經濟與對外經貿策略，探討美國大選後的台海政策走向，來得真切務實。

美國11月3日的總統大選萬眾矚目，由現任總統川普（右）對上前副總統拜登（左）。（法新社）

大選後，美政府要優先解決疫情帶來的迫切問題，包括數百萬人長期失業、無數的餐飲旅遊業與中小企業破產。這些公司的倒閉已讓中下階層更窮，造成嚴重的社會問題。美政府必須給中小企業更多的援助，協助旅遊餐飲與零售業改變經營方式，相關救助計劃與法案須國會立即通過。

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如川普連任，雖然其對中貿易戰促使了很多美國企業返國投資經營，以及更多農產品與打開金融服務業進入中國市場，而有助於經濟成長。但強烈的貿易關稅戰，亦不利美國進出口商以及中小型製造商的營運，更讓廣大消費者負擔沈重，不利透過國內消費刺激經濟復甦。

因此，川普面對目前艱困的經濟，選後雖然仍會對中國打貿易戰，但短期內是否可像以前那麼強烈，需視經濟復甦計畫的內容、推動步驟與效果而調整。故美中後續經貿關係的談判與維持，是否會影響台美高層人員的來往以及台灣參與國際組織，可能要看美國是否可從對中經貿上獲得多少利益，對提振美國經濟是否有助益及美政府國內外整體政策的考量而定。惟川普第二任中後期，美國經濟復甦後，因較無顧慮，為了遏阻中共的霸權擴張主義，對中政策應會轉趨強硬，更支持台灣。

台海戰略方面，就全球化經濟觀點而言，台灣扼守住了東北亞進入南中國海兩個主要的水道，一個是台灣海峽，另一個是巴士海峽，而南海為東北亞各國最主要的能源燃料補給線以及通往歐非的主要航線，是維持日本命脈的海上交通線。

從日本到印度要經過太平洋沿岸的台灣、東南亞方能到達，亦即從地緣關係言，台灣是日本連結印度不可或缺的中繼站；如以產業供應鏈體系之角度言，日本所推動的新德里至孟買間之高科技走廊，若無台灣之參與，亦很難順利運行。由於台灣在全球高課技產業供應鏈體系之重要性，美國很清楚，缺少了台灣是無法運作的。

因此，川普為遏阻中國的武力擴張，維護印太地區的自由開放，會持續加強印太戰略的功能、台美軍事演訓合作與提升售台武器的質與量，並持續台美經貿與高科技的合作,遏阻中國高科技的發展。

如果拜登獲勝，由於美國會兩黨抗中挺台態度明確，為維護美國在西太平洋的政經利益及守護民主價值，應會考慮持續加強印太戰略功能及將台灣納入，並維持美國在台海的軍事遏阻力量及加強台美經貿與高科技的合作。

但拜登是自由貿易的務實中間路線者，考量美國的經濟復甦及綠色經濟發展，會在聯合歐盟要求中國遵守世貿規則情形下，以溝通方式，有條件、限量地恢復民主黨的交往政策，除了高科技供應鏈等涉及美國國家安全與經濟競爭力的產業，拜登執政初期以後，可能會選擇性地恢復美中部分經貿關係，以及展開氣候變遷及北韓等議題上的合作，以推動美國綠色能源經濟及恢復美國多邊主義的外交政策。

拜登政府考量美中經貿與合作關係，可能會降溫美台高層的來往；在對台軍售上，雖有「美國六大保證」的制約，仍會持續對台軍售，但是否會維持川普時期的品質與次數，需看美中台三邊關係的發展及中共對台的威脅。但無論怎樣，美國都不可能放棄台灣，會權衡兩岸情勢，適時調整台海策略執行方式。

台灣優越的地緣戰略地位以及獨步全球的電子資訊產業與民主發展經驗，是印太地區建構民主價值同盟不可或缺的角色，此是我們擴展國際外交關係的重要動力。美大選後，台灣應以此為基礎，針對選後美國不同的台海政策執行方式，創造台美「互生共利」的最大利基，全力以赴。秉此原則，蔡政府必須密切觀察大選後美中台關係的可能變動，妥善因應，以「面對現實、審時度勢、堅持原則、務實靈活」的策略，維護台灣最大的利益。

（退休駐美外交人員）

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