自由開講》蔡政府要更清楚闡述台美關係

林正二

外交部長吳釗燮接受美國全國公共廣播電台（National Public Radio，縮寫為NPR）訪問時表示，台灣目前不會尋求與美國建立全面外交關係，引發獨派林濁水批評蔡政府不敢承認台灣是個獨立國家以及統派孫大千抨擊民進黨政府不敢跟美國建交；全台民眾也無不議論紛紛。

吳釗燮接受全國公共廣播電台（NPR）專訪。（圖片來源：翻攝NPR官網）

這都是因為吳部長對台美目前與未來的關係闡述不清楚所致。從吳受訪的語意上來看，會讓人誤會美政府想承認台灣，但蔡政府因顧忌激怒中共，不敢接受。

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但從最近種種跡象顯示，美台目前不可能建交，原因為：

1、從未聽聞美政府有意修改「美中建交公報」的「美政府認知中國的立場—只有一個中國，台灣是中國一部分」的一中政策聲明。如果美政府不將此聲明改為：「認知台灣『不是』中國一部分」，美國要怎樣跟台灣建交？但美國如果這樣改了，中國的「台灣是中國不可分割的領土」政策就破功了。依照中國的「反國家分裂法」，就要對台動武。美國因武漢肺炎肆虐，經濟重創，不希望台海戰爭爆發。

2、美國政府還未修改「不支持台灣參加以國家身分為會員的國際組織」。這是修改美「一中政策」、台美建交的前提。

3、美駐聯合國大使只是希望協助「台灣參與聯合國事務」，並沒有明確表示「協助台灣重返聯合國，成為會員國」。

4、川普雖揚言要跟中國脫鉤，但這只是高科技產業與醫療等供應鏈重組，並沒有表明還包括食品、衣服等美國廣大消費者所需的中國廉價民生物品；還有美國農業州需要中國大量購買其農產品。

5、美國雖派遣國務院第三號人物柯拉克來台訪問，像是邦交國作為，但柯來台很低調，沒有在總統府晉見小英總統（他是美國重要外交官，其身分與象徵意義不同於衛生部長阿札爾）。

如果要建交，美國不可能那麼低調。美政府是運用「台灣旅行法」在其「一中政策」間尋求模糊空間，突破「一中」的束縛，但這並不表示美政府想修改「一中政策」。

從以上分析可知，美政府目前不可能跟台灣建交。

雖然美中一些經貿利益是台美建交障礙之一，但美國最在意的其實是，台美建交，中國會攻台。雖然依照中國「反國家分裂法」規定，美國如承認台灣，中共會攻台；但弔詭的是，因台灣並非美邦交國，以國際外交而言，台灣仍屬中國一部分，台美也無協防條約，中國侵台較無所顧忌。

反之，美國如修改修改一中政策，承認中華民國台灣並簽署協防條約，派第七艦隊等重兵駐防台灣，以邦交國身分嚴厲警告中國，因「台灣屬中國」之說已無外交法理基礎且美國大軍壓境，當能有效遏阻中國侵台。

到底是哪個策略可讓台灣萬無一失並維護美國在印太地區的利益？謹建議蔡政府委請美國研究中共軍事戰略最權威的「蘭德公司」做客觀精密的研究，提供美政府了解「美國承認台灣，宣布『台灣不是中國一部分』並派重兵駐紮台灣」，還是「增強台灣武力，美軍不時巡航台灣，但國際外交法理上『台灣仍是中國一部分』」，哪種情形比較能遏阻中共侵台，以作為美政府修改「一中政策」、台美建交參用。

大部分國人都希望台美建交，但理想與現實仍有一些差距。蔡政府必須清楚地向國人說明台美目前建交的難處，希望國人要有耐心，國際現勢的改變不是一蹴可及。因此，國人應沉穩地等待未來中共政權崩潰，中國的經濟一厥不振，失去提供美國民眾廉價商品的能力，或者中共大動作擴張武力，嚴重危害到美國在印太地區的利益，美政府評估台美需建交才能維護其利益時，都是台美建交好時機。

（退休駐美外交員）

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