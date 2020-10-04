自由開講》台灣是「反共的堡壘」

陳慶坤

為防中國擴張，美國國務院日前宣布，國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）將訪問日本、蒙古、南韓，針對武漢肺炎疫情以及中國在東海、南海的擴張進行對話與交流。前天美國總統川普（Donald John Trump）確診震驚全球，但也勢必激起美國對共產中國的憤懣。龐佩奧風塵僕僕遊走世界號召反共勢力，顯然美國確實意識到共產中國無所不在的擴張危機，亡羊補牢猶未晚！

為防中國擴張，美國國務院日前宣布，國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）將訪問日本、蒙古、南韓，針對武漢肺炎疫情以及中國在東海、南海的擴張進行對話與交流。前（彭博）

1972年美國總統尼克森（R M Nixon）訪問中國，造成近代世界史親中「染紅」的錯誤第一步；致使這種天蠶變之後的共產黨，已被豢養成世界「超級大怪獸」的共產國家。中國外長王毅說：「五千年文明孕育的中國從來沒有侵略擴張的基因」，顯然西方人不了解中國民族性與文化。現在龐佩奧「新鐵幕演講」宣告，自由世界若不聯手改變中共，將等著被中共改變！

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事實上，共產中國對外大撒幣、大外宣或一帶一路，無不算計著鯨吞蠶食擴張世界的影響力。在聯合國十五個專門機構中，目前已有五個機構的首長為中國人擔任，左右聯合國的力量與日俱增，成為「紅色傳聲筒」輸出中國式的意識形態，取代美國「重新定義」全球治理的原則；在人權理事會上強硬的阻止其他國家不能對香港、台灣、新疆、西藏等問題說三道四。中共企圖顛覆民主自由的普世價值，其邪惡心態昭然若揭。

更惡劣的是，共產中國宣稱國家主權，應該要允許政府以內部安全為名，否決少數個人的主張，企圖合理化共產黨對中國人洗腦；和以「和諧團結」各種理由，藉口封殺不符合共產黨價值觀的人事物。例如根據香港《國安法》相關法律，「全世界人民」都可能因為同情、支持香港民主抗爭而「觸法」，恐嚇世界必須進行言論自我審查？

民主自由國家必須正視，馬克思共產主義以不同方式第二次席捲整個世界，主角正是中國共產黨。到處搧風點火的習皇帝，必然帶來世界人類的危難。可以預見，中共獨裁統治必會促使中國像前蘇聯一樣瓦解，重新進入分裂的歷史輪迴。不過在歷史上一個分崩離析的中國絕對是思想蓬勃發展的光輝時代，這在中國歷史上史蹟斑斑在此不予贅述。

改變中共繼續擴張稱霸世界的野心，執政的民進黨政府應有這種遠見與膽識，與龐佩奧一起號召世界反共勢力，為世界受到共產中國威脅、奴役的地區人民發聲，也是台灣長期被中共武嚇、打壓對世界的一種控訴，同時也是台灣生存方式。蔣介石要建設台灣成為「反共的堡壘」，現在正是時候了！這也必然讓那些舔共的藝人、學者、退將，甚至中國國民黨變得相形見絀、無足輕重！

（大學助理教授）

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