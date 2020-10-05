胡，怎麼說》「驚奇」連3月，台灣的「18本」準備好了嗎？

胡文輝

2020年10月，世界走入驚奇之旅，驚奇對台灣而言，也可能是驚心、驚險、驚濤駭浪...。台灣不可避免的身處世界驚奇之中，不問驚不驚，只問因應的「18本」準備好了嗎？才能「縱浪驚奇中，不驚亦不懼！」

10月驚奇！美國總統川普夫婦確診武漢肺炎，這是甫進入10月的世界最大驚奇！

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川普是現在世界上最有權勢的人，但是，即使掌握世界最大的權力，也無法避免武肺病毒侵入身體。川普這回真的上了抗疫最前線，直接用身體和中國輸出的武肺病毒展開大作戰！

川普是現在世界上最有權勢的人，但是，即使掌握世界最大的權力，也無法避免武肺病毒侵入身體。（路透社）

美國總統確診武肺，撼動國際政經局勢，因此，川普的病情、病況，宣布確診之前、之後的一舉一動，以及染疫時間、宣布時機，還有川普團隊內有多少人也染疫中鏢等等，都是世界關注焦點。

11月驚奇！10月驚奇-川普確診染疫後，影響「11月驚奇」，就是11月3日的美國總統大選結果將如何？

在10月之前，美國大部分的民調顯示，川普落後民主黨的總統候選人拜登，「10月驚奇」發生後，有人認為大選等於結束了，因川普染疫，拜登形勢大好，將輕易擊敗現任總統川普，成功演出「11月驚奇」。

但也有人認為，川普將因不幸染疫及親身抗疫反而可以藉勢操作逆轉勝，「11月驚奇」的主角，不是拜登而是演出選情大翻轉的川普。

在川普確診後，目前有兩家發布的最新民調結果，川普、拜登選情所受影響，走勢呈現相反，目前我們只能一起看下去。「11月驚奇」的劇本如何寫、主角是川普或拜登，就看大選結果了。

在台灣，關心川普的病情、關心美國大選結果、關心美台關係...，因為美國大選的風吹草動對台灣的影響都很大，不過，關心就是關心，台灣不可能也沒能力介入及影響，這是身在台灣觀察美國大選的應有基本認知。

對中國政策強硬，應已形成目前美國共和、民主兩黨的共識，不過，在政策實踐上的差距仍然不小，台灣現在直接面對中國文攻武嚇、軍機幾乎天天飛來侵擾，台美關係更顯重要，川普如成功連任，台、美的連繫合作可以無縫接軌。

如果拜登當選，11月3日起到明年1月20日就職，川普政府將是看守狀態，拜登團隊準備交接，這對台灣將是一個驚奇、變數，也有可能是面臨驚濤駭浪。而且在拜登就職後，美國政府全班換人，都須經參院同意，花個半年以上時間是常見的事，緊急時可能一時找不到接頭的美國對口官員，這是台灣要擔心的事。

如果拜登當選，11月3日起到明年1月20日就職，川普政府將是看守狀態，拜登團隊準備交接，這對台灣將是一個驚奇、變數，也有可能是面臨驚濤駭浪。（法新社）

此時此刻，令人回憶前總統李登輝在1996年中共飛彈恐嚇危機時講的「18本」因應策略，就是台灣準備好了，各種狀況有各種因應版本，兵來將擋、水來土淹...。

目前台灣能做的就是，不問美國大選誰勝出，只問自己的18本或多少本因應方案準備好了嗎？

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