自由廣場》中共對台認知作戰手段

◎ 陳靖

美國《外交官》雜誌近期分析有關台灣二○二四年總統大選，中共對我國的認知作戰手段，試圖利用干擾選情帶動風向的方式，影響人民的認知，使我國人民在無意識之下，接受中共企圖深植的思維，間接由社會階層民眾的決斷，以掌控我國未來發展的動向，甚至利用我國在中國經商的台商，透過高談闊論，對選舉發表看法，或評估台灣經濟未來走向，藉由此一模式，使這些在台灣具有影響力的關鍵人物，帶動員工或追隨者，透過滲透手段，間接影響台灣民主完整性。

最常見手段如下：

一、心理戰作為：近代戰爭不只是傳統武器戰，更是透過混合戰，無形中製造我國人民不安，如烏俄戰爭，中共利用台灣媒體散布「今日烏克蘭，明日台灣」，引發恐慌，動搖台人信念，試圖在人民與政府間種下分裂種子，離間人民對政府的信任。

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二、打擊經濟命脈：撤銷台灣旅遊許可證、制裁台灣企業、刁難我國農漁產品銷中，不時散布雞蛋荒等訊息，誘導台人以為政治影響民生，進而迫使台灣政府對中讓步，向中共靠攏。

三、以外交孤立手段打壓國際地位：從民國一○八年開始，吉里巴斯、所羅門群島、尼加拉瓜、宏都拉斯及諾魯，陸續與台斷交後即與中國建交，藉此削弱台灣在國際勢力及話語權，使台灣在國際談判協議、全球論壇及戰略夥伴關係合作上處處受阻，中共則藉此要求各國須守「一中原則」，並營造武力侵犯台灣的口實。

中共對我國認知作戰策略，比想像中複雜多樣，先以攻破我國人民心防，令國人不安，悄無聲息地分裂台灣社會群體，藉由經濟打壓，使台商及農漁業商各業飽受困擾，鼓動他們怨懟我國政府，分化民眾對政府的信任，誤解我國政府未顧及基本民生需求，進而對兩岸統一的想法產生鬆動。

此外更形塑大國表象，打壓我國際地位，用外交手段對他國軟硬兼施，擴張中共地緣政治及軍事關係。因此，國人須多方面認清中共認知作戰手段，增強本身的媒體識讀能力，並體察戰爭不只是刀光劍影的戰場，對於植入人心的思想統戰更須警惕。

（作者是兩岸關係研究員、國際關係時事評論者）

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