自由開講》「台灣國」抗議馬英九訪中：這不是「愚人節」！

◎陳慶坤

為著抗議前總統馬英九4月1日前往中國訪問，昨天早上十點不到，「台灣國」抗議成員15人就抵達桃園機場準備「當面抗議」。只是當我們這群熱血澎湃的「老兵殘將」進入機場第二航廈站時，早已見到全副武裝、人員倍數的維安及航警等著迎接我們的到來，蒐證的攝影機從各個角落朝著我們，大有山雨欲來風滿樓的緊張氣氛！

事實上，台灣國的目的「非常良善」，不是前來找渣、尋仇鬧事的。檢視馬英九執政八年傾中、聯共制台，致使台灣百業蕭條民不聊生；卸任後不甘寂寞狂言中國攻台戰略就是「首戰即終戰」，美軍根本就不可能來；2023年馬英九以祭祖交流急於訪中，被中共小粉紅羞辱「臭要飯乞丐」。2024年要台灣人「相信習近平」，堅持赴中參訪目的當然啟人疑竇？

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再者，在日前發生金門三無船舶事件、中配入籍年限等等，黨國立委在立院為中國發聲相挺；加上中國軍機艦更加猖獗，跨越中線挑釁威嚇，國共內外夾擊的行徑，馬英九竟然加碼準備訪中接受習近平接見，更讓人懷疑其動機之居心叵測。因此，昨天台灣國在馬英九到桃園機場登機前，希望召開「馬英九賣國賊」記者會，呼籲馬「迷途知返、懸崖勒馬」！應是反映台灣人對他乖張的行徑表達不滿之意。

只是，解嚴後的今天，我在機場第二航廈站所目睹的陣仗，確實令人回憶起台灣人警民對峙的悲愴歷史！台灣戒嚴時期作為人民的「保母」，黨政軍一體，警察面對台灣人爭取民主自由、表達意見集會遊行，出動大批軍警，荷槍實彈封鎖現場，甚至以坦克、機槍嚴陣以待，其畫面歷歷在目。「警察暴力」可以說是白色恐怖的幫兇！？

當然，昨天雖然我們彷彿被監控包圍，來者不善的處遇，但還是需要為警察說幾句公道話。確實主司其職的長官也善盡其職責，與台灣國陳峻涵理事長溝通，希望妥善處理避免造成不必要的衝突，雙方圓滿、各取所需。台灣國並沒有計畫擴大衝突，也沒有計畫馬英九在召開記者說明會時與之對抗、鬧場，僅提出在他們之前表演一場「馬英九賣台」的行動劇，開記者會說明表達對馬英九訪中的疑慮與不滿而已；但如此簡單的訴求，一開始並沒有獲得警方的諒解同意，反而限制我們進場的人數，有意藉此抵銷表達此一政治的理念宣示效應。最後可能獲得上層指示才允許我們到陳抗區，會後，還「恭送我們」到機捷離開桃園機場，真是感謝警察大人！

昨（1）日台灣國理事長陳峻涵（中）及支持民眾在機場抗議，演出「馬英九是賣國賊」行動劇，期許馬英九能迷途知返並向習近平表達希望中國撤除飛彈、停止軍演。（資料照）

確實，「台灣國」與警方雖然雙方達成各取所需的圓滿結果，可喜可賀，但值得反省的是，在台灣民主自由逐漸深化、成熟的機制上，警察扮演的角色應該可以「放鬆一點」，畢竟過去所稱的「暴民」，也都已當上「中華民國」總統、首長政要。台灣要面對的已經不是威權時期如侯友宜之輩的「警察仔」，而是可親可近的人民保母；台灣人要面對的，是對岸專制極權的共產黨以及其鷹犬，他們比中國國民黨黨徒來得殘暴不仁。換言之，警察面對的是自己的國人，而不是敵人！敵人在對岸，我們要硬起來！

（「台灣國」顧問）

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