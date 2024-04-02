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自由廣場》（鏗鏘集）讓中國黨永遠在野

2024/04/02 05:30

◎ 王景弘

馬英九應召去中國祭「黃帝」，叩見習帝，被台灣國掛布條罵「賣國賊」，罵得痛快，卻陷入文字定義遊戲，流於各說各話，馬辦壯膽喊「中華民國就是中國」，但只敢在台灣喊爽。

中華民國「政府」在「中國」滅亡，流亡台灣的政府，虛構「代表中國」又被聯合國否定。

民主化的台灣，在舊金山和約台灣地位未定的基礎上，主張人民主權，人手一票共同決定台灣主權國家地位，國民黨三連敗出局。

馬英九之流，以反共得寵，輸給民主不甘心，晚節不保，寧以跪地投降求「和平」，但主權在民，在野黨丑角出賣不了台灣，人民護主權，上上之策是用選票讓國民黨永遠在野。

馬皮癢要找習騎，就由他去，但他依附蔣經國吃反共飯，登上總統高位，被馬屁精吹為「人間極品」，「溫良恭儉讓」的「中華文化結晶」，竟忘了「顧炎武」，演出人格自殺，醜態百出。

去找習家投懷送抱，馬辦妄稱是為「和平」，他們忘了李宗仁以和平之名逼蔣介石「下野」，讓他向毛求「和」。他派的和平老人，到了北京卻跪地投降，李宗仁只能逃香港，避美國，細咖馬鶴淩逃香港溜台灣。

清明時節，馬英九不拜真實的馬鶴凌骨灰，要去祭拜千古神話猴仙黃帝，和當代皇帝習近平，「移孝作忠」，寧為中國統戰馬前卒。

馬英九顯然想繼承連戰，當中國走卒買辦，自吹自擂要去見「老朋友」。但中國所謂的「老朋友」，是封給替中國利益賣命的「外國人」，馬英九恐怕會被定位「先生」或「愛國人士」。

「愛國人士」到西安，只看兵馬俑，不憑弔蔣介石西安「落難」，想摸黑脫逃被逮的「捉蔣亭」，或「兵諫亭」，既不反共，更不忠於蔣，只愛習。「人間極品」對國民黨是致命毒藥。

（作者為資深新聞工作者）

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