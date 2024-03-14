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自由廣場》桃園機場運量已高 跑道整修分段施工

2024/03/14 05:30

◎ 周文軍

桃園機場三日關閉南跑道五十四小時歲修，因單一跑道無法滿足航機起降需求，航班大亂，引發民怨。

為確保鋪面強度與品質、跑道設施正常運作，跑道定期整修是必要工作。整日關閉跑道集中施工，可縮短施工日、便利施工、降低施工成本。惟因單一跑道每小時起降容量卅架次，每日起降次數超過五五○至六○○架次，就易發生航班嚴重延誤情事。

機場公司對於疫後運量預估過於保守，跑道年度整修規劃，採取集中施工、較長時間關閉跑道方式辦理。

疫後，在國籍航空公司營運帶領下，入出境、轉機旅客快速回復、成長，旅客量、起降班次呈月月成長趨勢。且因國人出國、來臺旅客市場變更，日韓東南亞航線市佔逾六成，航班平均航程時間較前增加一．五小時、短停留日旅遊快速成長，尖峰需求大幅增加、時段擴延，下午時段成為起降次數增加最快、需求最旺時段。

春節假期後旅客量成長到日平均十二．三萬人次、起降六七○架次。每日上午七時至晚上十二時，每小時起降架次，均超過單跑道每小時起降容量卅架次。下午尖峰四小時平均合計超過四十三架次。

桃園機場日旅客量、起降架次已高，整天單一跑道起降，已不符合旅客、航空公司營運需求。下午需維持雙跑道營運。

為減少營運衝擊、旅客不便，桃園機場跑道年度整修施工，需要與松山、高雄機場、國際繁忙機場相同，分區分段分期、並以夜間施工為主。依目前起降架次，每日可關閉一條跑道施工時間可達十四至十六小時，較松山、高雄機場施工時間長一倍。

松山、高雄機場疫前完成全跑道整建、重鋪，規劃、施工經驗值得參考。

（作者曾任中正航空站主任）

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