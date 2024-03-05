晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》面對桃園機場單跑道作業 政府應有更多配套

2024/03/05 05:30

◎ 傅延文

日前桃園機場因南跑道歲修，僅剩北跑道可用，而下午時段返回桃園機場的航班非常多，航管須實施流量管制，部分在外海待命的航機受油量因素，不得不轉降至其他國內機場，加油後再返回桃機，或就地讓旅客離機入境。

不過，桃園機場早在二○一一至二○一四年就分別用南、北跑道獨撐大局數個月，對於航空公司及航管來說就是交通黑暗期，多耗了油量，也耽誤了旅客時間，且同時空中及地面都有許多待命航機，航管壓力大增；再者，到了深夜，僅有高雄機場能在凌晨十二點前還能起降，其餘國際機場松山及臺中均是深夜十一點起實施噪音管制，航機除緊急情況或特許外，禁止起降。因此，這座廿四小時的國際機場，在南來北往臺灣的航路上擔任著重要角色，其地位相當重要。

然而，究竟是什麼原因讓桃園機場必須不時進行跑道整修，到底是施工不良，還是負荷過重；如果是跑道施工不良，那根本原因何在？又若是負荷過重，那麼政府是否應在第三跑道開放前，先進行管控，保留一定的安全裕度。當然，桃機公司在實施單跑道作業前，一定會跟航空公司「協調」，但協調通常不會有太多的成效，也不光是桃機公司跑道整建，過去的松山機場國慶演練、萬安演習、臺中機場空軍節活動等，對於空域都有大範圍管制，雖說是協調，不如說是一種賽局理論，既無法預期實際流量管制程度，航管也無法提出明確的措施，有時最後大家只能碰運氣，再者，調整一班時間，通常後續航班都要連動，又有宵禁因素，大部分情況，其實也沒有多少能調整的空間，頂多讓旅客能在狹小機艙內稍微減少等待時間，所以協調的效益並不高。

因此，能否讓空中交通管制及機場更能發揮最大功能，並保障旅客權益，同時減少地面及燃油資源浪費，是機場建設中很關鍵的一環；畢竟地面資源相當有限，有多少停機坪就只能停多少飛機，再多就得到滑行道上停，但這會影響到航行安全及滑行空間；所以若要讓機場保留一定的喘息空間，機場管理單位及行政機關都須再多方考量，不能只是透過協調就滿足緩解，必須在各方面都有明確作為及資訊，同時也需要承擔責任，不應讓航管、航空公司及旅客獨自吸收損失和承擔風險。

（作者為國立臺灣海洋大學海洋法律研究所博士生、航空業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書