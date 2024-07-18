自由開講》檢視川普「台灣奪走我們100％的晶片生意」的認知謬誤

◎張天泰



日前，美國前總統、共和黨總統候選人（Donald Trump）稱台灣搶走晶片生意，應向美國付保護費，造成台灣政界譁然。

日前，美國前總統、共和黨總統候選人（Donald Trump）稱台灣搶走晶片生意，應向美國付保護費，造成台灣政界譁然。（法新社）

目前川普正投入美國總統選舉，13日在賓州造勢遭槍手暗殺未遂，但其最新民調卻無法大幅提升，Morning Consult在15日針對二○四五名登記選民進行的民調顯示，川普以百分之四十六的支持率領先拜登的百分之四十五；民調的誤差範圍為正負兩個百分點。

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很明顯，川普正操作美國極端本位主義的政治語言，事實上，川普本人才是導致美國近幾年政治語言持續流於極端粗俗的源頭，也帶動共和黨的好戰國會議員在競選演說中使用暴力語言和比喻。而再根據美國芝加哥大學學者裴普（Robert Pape）進行了數次政治暴力調查。在最近1個月的調查中，10%受訪者認為，使用武力「阻止川普當選總統是合理的」。



紐時︰台灣幾乎支付了所有美國軍工廠訂單

此次川普點名台灣搶晶片生意「應付美國保護費」言論，已遭到美國國務院發言人米勒糾正，他提及台灣一直是自費加強自我防衛，對區域安全及美國經濟都很重要。美國近來通過補充法案援助台灣，但數十年來美國提供的安全合作，都是台灣購買，不是美國做慈善。同時，《紐約時報》（The New York Times）指出，台灣幾乎已經支付了所有向美國軍工廠下的訂單，拜登政府更是進一步直接移轉部分美國軍工庫存給台灣。

川普「台灣奪走我們100%的晶片生意」是明顯認知錯誤的

台灣保護了美國在半導體產業的領先 也幫助自由世界

持平而論，川普「台灣奪走我們100%的晶片生意」是明顯認知錯誤的，台灣不但沒有搶走美國的半導體產業，反而是保護了美國在半導體產業的領先，台灣是幫助國際自由民主國家陣營保存，開發和先進化半導體的技術和產能，許多台灣出身的華裔美國人，今日是成為帶領美國在AI產業成為龍頭，直接影響世界的的大人物。

先進製程晶片掌控世界 如果失去台灣，美國怎麼偉大？

財信傳媒董事長謝金河提出的問題，正在參選美國總統的川普也必須回應，謝提出如果美國失去台灣，這個威力會比石油美元的時代更可怕，因為現在的全球國際政治經濟情勢，誰控制先進製程晶片，誰就控制全世界！如果失去台灣，美國怎麼偉大？上述的問題不是川普用極端政治語言就可解決，這是川普必須思考美國國家治理的根本性議題。



當用則用，台灣國家防衛保護費用該付必須付，美國F35B戰鬥機、攻擊潛水艇、新型臨海驅逐艦是美國現在可實際支持台灣的國防軍事武器，台灣一毛錢都不會佔美國便宜！行文最後，川普也要小心如果持續操作「台灣奪走我們100%的晶片生意」等極端政治語言，對民調選情無效，遭暗殺未遂支持率未大幅提升，打請台灣付過多保護費政治牌也失效，那麼自己還剩下哪招可獲得美國人民的民心！

（政治工作者、教育博士）

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