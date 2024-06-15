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自由開講》台灣是全球「AI熱」中心！下一階段的AI數位建設 應儘速推出

2024/06/15 19:30

◎李妍慧

台灣與全球正沈浸於「AI熱」中，月初2024年台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）眾星齊聚，NVIDIA執行長黃仁勳、AMD董事長暨執行長蘇姿丰等全球產業界菁英讓台灣成國際矚目焦點；這幾天年度蘋果全球開發者大會（WWDC）召開，蘋果也推出以「Apple Intelligence」為名的「AI」正式投入AI戰局，並將ChatGPT導入系統，連帶拉抬蘋果股價，使其市值一度超車微軟成為市值王。

全球瘋AI，而台灣身為高階晶片生產重鎮、具備完整的AI供應鏈生態系統，正處於國際浪潮之尖！（資料照）  

全球瘋AI，而台灣身為高階晶片生產重鎮、具備完整的AI供應鏈生態系統，正處於國際浪潮之尖！如同賴清德總統說的，台灣正身處在全球人工智慧浪潮的中心，未來政府將透過政策引導，全力做廠商後盾，結合產官學的力量，讓台灣在既有優勢上不斷成長，引領AI新時代發展。

台灣積極佈局AI，一是基於AI帶給台灣的高經濟價值，二則是近年美國祭出中國AI晶片管制禁令，AI關鍵技術全面掌握在民主價值同盟國家手上。台灣佈局AI形同藉著固有技術優勢，直接進入這個「AI民主價值同盟」中。發展AI產業將對台灣深化與民主價值同盟國家的關係更添保障。

今年是全球AI年，台灣亦正式啟動大AI時代！賴總統選前就對於AI、「台灣人工智慧島」政策擘劃方向很清楚：建立屬於台灣的資料中心、建置超級電腦，繼續培養AI、晶圓、半導體與人工智慧人才。這些並非空話，除了人才培育、相關法規調整與開放之外，經濟部長郭智輝日前表示，已接洽3家國際大廠來台投資AI資料中心或研發中心，媒體證實分別為輝達（NVIDIA）、超微（AMD）及亞馬遜旗下公司AWS。除了經濟部主動出擊有成，國發會也規劃以台南沙崙智慧綠能科學城為中心，並投入國發基金100億元規劃成立虛實整合「AI生態園區」。

AI高速發展對台灣既是挑戰更是契機，新閣上任不到滿月，已用實際作為展現「行動創新AI內閣」能耐，值得大力肯定。

下一階段的數位建設新方案，須儘速推出！

台灣產業政策一棒接一棒，棒棒都不能掉隊。提醒行政團隊：一、前瞻基礎建設特別條例將於2025年到期，前瞻基礎建設中有個子項目為「數位建設」，這幾年儼然成為推動資安基礎建設、5G基礎公共建設、數位人才培訓與產業數位轉型的「火車頭」。既然前瞻期限將屆，「行動創新AI內閣」

應儘速規劃下階段「數位建設」，讓台灣數位建設與產業持續衝刺。二、2019年美中貿易戰，當時政府推動「投資台灣3大方案」，成功帶動廣達、勤誠、宏致、宣承等高階伺服器回台投資，緯創資通、緯穎科技、啟碁等返台設AI、5G及雲端伺服器生產線，成果豐碩。如今這項方案也將在2024年底到期，未來行政院如何延續「投資台灣3大方案」，新規劃值得關注。

科技與產業發展日新月異，數位建設發展不能有空窗期。希望「行動創新AI內閣」在權衡各方意見後，盡速端出新牛肉，讓更多產業、更多人投入打造台灣人工智慧島的行列，使「AI富台」、「AI護國」早日實現！

（作者為台灣新政協會理事長）

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