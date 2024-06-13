自由廣場》（李筱峰專欄 ）「我們」是誰？

我曾用「習皇高金禮聘的代言人」來形容高金素梅，有朋友問我這樣形容會不會太武斷？我說不會，孔子說得好，「視其所以，觀其所由，察其所安。人焉廋哉？」，再「聽其言，而觀其行」，了解一個人並不難。日前高金素梅在立法院質詢時直白不諱說「我們習近平」，正說明我對她的形容絕非虛妄。

我們能想像會有美國國會議員講出「我們國王查爾斯三世」嗎？況且英、美不是敵對國，而習近平是對台虎視眈眈的敵國首腦，台灣的立法委員竟然用「我們」來和習近平聲息相通！其實立法院內還有一群高金素梅。

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說到「我們」，我想起我在世新大學時的一位統派同事王曉波。他到北京開會時公開發言：「我們給台灣那麼好的『一國兩制』條件，他們竟然不要！」，他說的「我們」，不是我們台灣，而是站在中國北京政權的立場。

在中國貴州出生的王曉波，有其難以割捨的中國情結，可以理解。但高金素梅生長在台灣，卻不願站在台灣立場，經常拿台灣原住民為祭品向中共輸誠，其心可議！究其緣由，除了高金之利，或許中華民族主義教育，有以致之。

記得我以前教大一新生通識課程時，曾對學生做「台灣史常識測驗」，其中問「二次大戰時，空襲台灣的飛機是來自何國？」，竟然有大約三十％的學生答「日本」！我反問：「當時台灣是日本的殖民地領土，日本為何會開飛機轟炸自己的領土？」有個學生回答說：「我們不是對日抗戰八年嗎？」答案終於揭曉，原來他的「我們」，是站在中國的立場，不是以台灣為主體的思考。脫離台灣主體的思考，讓他們對歷史產生錯誤認知。這是中國國民黨長期在台灣實施以中國為中心的「去台灣化」教育的結果。

以下三個事例，也是這種中華民族主義的發酵：

曾任中華民國陸軍總司令陳廷寵到北京朝共時，大罵台獨是「中華民族的敗類」；曾任國防大學校長的夏瀛洲對中共說：「共軍、國軍都是中國軍」；曾任國民黨黃復興黨部主委臧幼俠也直白說：「寧可和中共統一，也不願屈服於民進黨政府」。他們的心中，只有中華民族主義的迷思，沒有民主自由人權法治的價值，更遑論台灣意識。

以上三人都屬所謂外省人，如此反應還不奇怪。悲哀的是，一位最近去青康藏旅遊的朋友回台後轉述，團員中有一位台南出身的台商，向當地導遊說：「賴清德主政後台獨意識更強，我們要趕快統一台灣！」

這種賣台的逐利之商，令人作噁！不過以下故事，讓我們稍稍寬心，這是同為原民立委的伍麗華告訴我的：

二○一○年頃，屏東縣內一所小學在一次「愛國週」的朝會上，校長向全校學生宣佈「本週是愛國週，我們都要愛我們的國家。」接著問：「我們的國家叫什麼？」結果全校學生異口同聲回答：「台灣！」只見校長一臉尷尬，立刻打圓場說：「沒錯，沒錯，我們是台灣，不過我們也是中華民國。」

（作者李筱峰是台北教育大學名譽教授）

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