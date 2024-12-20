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曹興誠八不居士》沈逸︰對台灣人，你揍他們一頓，就對了

「對台灣人，揍他們就對了」，這是沈逸的想法；也是傅崐萁、陳玉珍、王鴻薇、徐巧芯等立委的想法和作法。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2024/12/20 18:34

◎曹興誠

上海復旦大學學者沈逸︰對台灣人，你揍他們一頓，就對了

上海復旦大學學者沈逸︰對台灣人，你揍他們一頓，就對了。（取自貼文）上海復旦大學學者沈逸︰對台灣人，你揍他們一頓，就對了。（取自貼文）

傅崐萁、陳玉珍這幫人在為誰而戰？

傅崐萁、陳玉珍、王鴻薇、徐巧芯等立委，在立法院對綠營立委拳打腳踢，形似瘋狗流氓，他們到底仗著什麼，這麼兇狠霸道？

好像黑道小弟得到了流氓頭目的首肯，所以氣勢壯了，膽子大了，不再把台灣人看在眼裡。圖為傅總召巡是議場。（記者陳逸寬攝）好像黑道小弟得到了流氓頭目的首肯，所以氣勢壯了，膽子大了，不再把台灣人看在眼裡。圖為傅總召巡是議場。（記者陳逸寬攝）

很明顯他們是仗著中共撐腰。好像黑道小弟得到了流氓頭目的首肯，所以氣勢壯了，膽子大了，不再把台灣人看在眼裡。

國民黨立委陳玉珍全副武裝，進國會議場對付民進黨立委。 （記者劉信德攝）國民黨立委陳玉珍全副武裝，進國會議場對付民進黨立委。 （記者劉信德攝）

上海復旦大學學者沈逸最近大放厥詞，他說：「香港和台灣都是殖民地；殖民地的特點是什麼呢？你揍他們一頓就對了！你不用想太多。為什麼？他只要不想死，他就會自己想通」。

「對台灣人，揍他們就對了」，這是沈逸的想法；也是傅崐萁、陳玉珍、王鴻薇、徐巧芯等立委的想法和作法。

民進黨立委林宜瑾指控，她被國民黨立委陳玉珍暴力硬扯重摔在地後，用鋼頭鞋猛踩她下腹部，渾身是傷，外套也沾染鮮血。 （記者劉信德攝）民進黨立委林宜瑾指控，她被國民黨立委陳玉珍暴力硬扯重摔在地後，用鋼頭鞋猛踩她下腹部，渾身是傷，外套也沾染鮮血。 （記者劉信德攝）

當然這些中共的走狗立委，並不以揍人為滿足，他們正藉著立院多數的優勢，試圖以立法癱瘓台灣，讓中共能不戰而實質佔領台灣。到那個時候，他們就不用再身先士卒了，他們可以高高在上，命令台灣的軍、警，大事鎮壓、逮捕異議人士，如你我等人；然後判處重刑，跟香港爭取自由民主人士的遭遇一樣。

形勢險惡 執政黨該如何反擊這波中共攻勢?

面對這樣險惡的形勢，執政黨該提出什麼樣的對策，來反擊這波中共對臺灣的攻勢呢？

讓我們拭目以待。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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