自由開講》強化後備軍人訓練，提升全方位戰力

◎陳俊

隨著全球軍事科技的快速發展，現代戰爭日趨複雜多變，為確保國家安全，培養一支精銳的後備軍力至關重要，國防部近年來擴大舉辦後備軍人射擊訓練，實彈射擊課程受到參訓者的一致好評，這種訓練不僅能強化後備軍人的基本作戰技能，更有助於提升整體的國防戰力。

國防部近年來擴大舉辦後備軍人射擊訓練，實彈射擊課程受到參訓者的一致好評。（中央社）

然而若單單只有步槍射擊訓練還有進步空間，目前可逐步提升射擊發數，並借鑑立陶宛的經驗，在軍方支援下成立民間射擊協會，讓更多民眾也能參與各型別武器的體驗和訓練，此外，後備軍人的訓練內容也應該更加多元化，納入臥射以外的動態射擊，以及機槍、短程飛彈等其他兵器的操作，以應對複雜多變的戰場環境。

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另也須落實全民防衛理念，若未來師資、經費及軟硬體資源充足，可在各地設立「模擬館」，讓暫時無法接受實彈射擊訓練的後備軍人，包含一般民眾，都能進行步槍、機槍，乃至短程飛彈等各型別武器的使用訓練，不僅能擴大訓練層面，也有助於培養全民的國防意識，增強全社會的防衛實力。

軍用無人機技術的發展成為近年來國軍裝備建設的重點之一，烏俄戰爭凸顯無人機在現代戰爭中的關鍵作用，台灣也積極推動國造無人機計畫，其中國產二代大型無人機「騰雲」正進入軍種作戰測評的最後階段，透過反覆的測試和改進，為未來的軍事應用奠定堅實的基礎。

圖為日前中科院公開展示「騰雲二型」無人機，展現捍衛國防的決心。（資料照）

國軍裝備的研發通常要經歷從概念展示、工程發展、研發測評到作戰測評，乃至最終量產的階段性過程，二代騰雲無人機目前已進入軍種作戰測評階段，國軍仍會根據實際使用情況，以確保最終裝備的效能和可靠性，這種循序漸進、精益求精的研發模式，有助於提升國軍裝備的整體質量，為未來的軍事行動提供更強大的技術支撐。

國軍裝備訓練多元化發展及無人機等新型裝備的持續改進，都將進一步強化台灣的國防力量，為捍衛國家安全提供有力的支撐，未來只要政府持續投入必要的資源，並建立全民參與的訓練體系，相信台灣國軍必將擁有更精銳的作戰能力，為國防現代化做出重要貢獻。

（作者為國際情勢研究員）

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