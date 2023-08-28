自由開講》國軍首辦後備射擊體驗營，強化民防意識

◎Arthur Louis

國防部今年首度舉辦「後備軍人步槍射擊訓練營」，以暑期戰鬥營的形式，開放退伍十二年內的後備軍人自費報名參加，全台北、中、南、東各舉辦一個梯次，目前均已順利結束。據統計，即使四個梯次都在週間舉行，仍有超過上百位具有後備軍人身分的民眾，自費回營參與射擊訓練。

圖為日前參加射擊訓練營的後備軍人，在教官指導下進行射擊預習。（圖：讀者提供）

克里米亞帶來的啟示

而國軍此次有別以往開辦後備射擊體驗營，究其原因，吾人認為可從俄國併吞克里米亞事件中一探究竟：2014年初俄羅斯以混合戰形式併吞克里米亞，俄軍煽動與製造當地親俄力量發起動亂，並以維護區域與僑胞安全為藉口，動用軍隊在烏克蘭東部實施大規模軍事演習，並趁烏克蘭內亂之際運用資訊戰手段爭取民心、誤導敵軍，最終發起克里米亞全民公投，以人民「自決」、武力及既定事實為後盾併吞克里米亞。國安局曾指出中共正複製克里米亞模式對臺進行認知作戰；未來若臺海局勢升溫，中共亦可能創造政治事件煽動島內親中幫派及團體和事先潛伏的第五縱隊進行陳抗活動，同時配合共軍在東南沿海大規模演習之際將陳抗升級為武裝暴動以製造動亂，最後藉口「恢復秩序」將演習轉為對臺作戰。

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強化民防，提升後備戰力刻不容緩

面對上述可能的武裝暴動威脅，吾人認為強化後備與民防組織，並透過跟軍警的密切合作，用民間自發力量對抗第五縱隊的武裝暴動，並協助正規軍遂行國土防衛作戰是極為可行的方式，亦是當前刻不容緩的重要工作；國防部力推的「強化全民國防兵力結構調整方案」，其核心目標之一便是統籌軍民後備動員各項事宜並且擴大民防動員納編的適用範圍，藉此強化民防體系。而強化民防之好處，在烏俄戰爭中也是顯而易見的，烏克蘭民間自發性的民兵組織與相關團體，除給俄軍極大殺傷外，亦於作戰中提供給烏軍相當多的後勤與情報支援，其做法值得我們借鑑。

射擊體驗營是值得鼓勵的第一步

此次國防部開辦「後備軍人步槍射擊訓練營」，除給予未能參加教召的民眾熟悉射擊技能的機會外，也不再只有臥姿射擊，當中引入了軍方現行的立、跪、臥姿射擊姿勢應用，使得退伍人員得以更新並強化戰技，除有利於提升後備軍人戰力外，更能強化防衛意識與推廣民防工作，是難能可貴而重要的一步，值得吾人給予高度肯定。

（軍事研究人員）

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