自由開講》防空警報錯了嗎？臺灣人對中共憂患意識低落？

◎王天宇

昨（9）日中共四川西昌發射一枚衛星，於下午三點左右飛過我國南部上空，並觸發我國空襲警報，頓時引起國人關注與媒體大肆報導；此次事件只能說一則一喜，一則一憂；喜，是中共此次所發射的衛星並未對我國造成實質的危害；憂，則是感嘆我國的憂患意識低落和政黨意識形態對立已經凌駕於國土安全之上。

警報發生當下，媒體鋪天蓋地報導，但弔詭的是，就在事件發生約1小時後，輿論就開始變調，網民開始聚焦討論在「國防部簡訊內容有誤，衛星與飛彈英文分不清」、「國防部刻意發布簡訊，意圖幫我國政黨拉高聲勢」議題上；至此，國防部道歉澄清，事件告一段落。而先不談論中共發射衛星，對我國的實質危害為何，但就單純從事件的輿論走向來看，得出的結論是：「臺灣人對於中共威脅毫不在乎」。

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首先要知道，防空警報並非「預知」，必須是中共有「發射」行為，被我國偵查到才會發布，且從掌握情報到判斷發布之間，時間極短且考驗決策者的智慧與判斷力；再者，中共發射的衛星與飛彈必須要滿足必要條件，才會觸發警報，這也可以解釋為何前陣子中共雖發射衛星，但國人並未收到簡訊的原因；最後，無論是衛星Satellite還是飛彈missile只要有可能危害到我國領土都應該示警，怎還需要有衛星與飛彈之分？

昨（9）日中共四川西昌發射一枚衛星，於下午三點左右飛過我國南部上空，並觸發我國空襲警報，頓時引起國人關注與媒體大肆報導。（美聯社）

此次事件並未對我國造成實質性的傷害，卻也驗證我國人在面對敵情威脅下，是多麽的脆弱不堪與可悲無知，倘若國人再繼續盲目跟從輿論風向，反而忘記中共舉動背後的企圖，臺灣恐將落入中共魔爪後悔莫及。

（政大新聞系學生）

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