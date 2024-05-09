自由開講》窮寇徐巧芯

◎肯爺

窮寇莫追。

徐巧芯已經慌不擇路，連幾個月前所有國防外交立委都收到的密件都可以拿出來爆料轉移焦點，根本已經不顧台灣的外交處境，只為了救自己。再這樣下去，還有多少至關要緊的密件要被爆？我們真要陪葬鴨子划水好不容易努力得來的國際關係，與她玉石俱焚？

圖為民進黨批評，國民黨先有立委馬文君洩漏國防機密、後有徐巧芯（中）洩漏外交機密，難道這就是國民黨對台灣的態度？ （圖擷取自民進黨臉書）

受夠了她的新聞。幾件事徹頭徹尾都能顯示徐巧芯這個人的本質：虛榮、說謊、自私、砌詞狡辯。她說代表中華民國所有的人民，說她最愛中華民國；而洩漏機密這件事恰巧告訴你她利用來轉移自己骯髒事焦點的，就是她根本不在乎的中華民國。

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徐巧芯最愛的人事物，都是她可以利用的對象？小至利用她的丈夫、她的大姑、她的婆婆；大至利用支持她的鐵粉、利用國民黨的鐵票區、利用中華民國。而可悲的是，如果這幾樁連番事件皆讓她僥倖脫身，她下次選立委照樣當選。

算了吧。讓她完全沒聲量、靜待司法判決，或許是更好的應對與懲罰。

（外商高管）

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