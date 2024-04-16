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自由開講》立委發言低俗化 敲響品格教育警鐘

2024/04/16 11:48

◎葉宇晉

國民黨立委徐巧芯的家族陷入詐騙疑雲，她不得不召開記者會澄清。法治社會成年人本來就是個人行為個人擔，只要說清楚、講明白即可，但她卻不斷在記者會爆租口，多次開嗆「到底關我X事」。老實說，如果她不是領國家公帑的公職人員，也根本「不關我X事」。

現今網路資訊氾濫，國中、國小學生很容易模仿網紅一舉一動，連口頭禪都學的唯妙唯肖。如果徐巧芯是網紅，收入來源是網友「抖內」，在言論自由的國度裏，一個願打，一個願挨，公眾本來就無從置喙；但徐巧芯貴為立法委員，領國家薪水，使用人民納稅錢，更應該謹言慎行，接受公評。

徐巧芯貴為立法委員，領國家薪水，使用人民納稅錢，更應該謹言慎行，接受公評。（資料照）

徐巧芯選擇不生小孩，但應該要體諒我們做父母的感受，動不動就把「關他X事」、「白癡」掛在嘴邊，她身為公職人員，恐誤導小孩認為這樣言行是正確的。希望徐巧芯停止這樣的行為，畢竟我們也不想在關心孩子的時候，被反唇相譏「關你屁事」或「白癡」，更怕在糾正孩子的時候，被反嗆「為什麼XXX立法委員可以講，我們卻不行？」。

「昔孟母，擇鄰處。子不學，斷機杼」，孟母三遷的故事，相信大家都耳熟能詳。孟子小時候貪玩，模仿性很強，常常不管好壞，耳濡目染仿效周遭各種環境，養成不好的習慣。孟母透過改變環境，身教言教並重，終於感動孟子，開始發憤圖強，最後成為一代大儒。望子成龍成鳳，期盼徐巧芯在公眾媒體面前，也能重視身教言教，莫再創造社會不良影響，造成學童品格教育偏差。

（公務員）

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